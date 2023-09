Minihof-Liebau jubelt bei Stinatz

Details Samstag, 02. September 2023 21:58

Mit 0:3 verlor Stinatz am vergangenen Samstag im Rahmen der 5. Runde in der 2. Klasse Süd B deutlich gegen Minihof-Liebau.

"Alle guten Dinge sind drei"

Stefan Rudolf Pilz brachte FC Stinatz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 35. via herrlichem Freistoß und 38. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Schlussphase war bereits angebrochen, als Jure Bracko vor 200 Zuschauern einen Treffer für Minihof-Liebau erzielte (93.). Schließlich sprang für den Gast gegen Stinatz ein Dreier heraus.

Nach der klaren Pleite gegen FC Minihof-Liebau steht FC Stinatz mit dem Rücken zur Wand. In der Defensive drückt der Schuh bei Stinatz, was in den 18 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Minihof-Liebau hat die Krise von FC Stinatz verschärft. Stinatz musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Der Zu-null-Sieg lässt FC Minihof-Liebau passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Der Angriff von Minihof-Liebau wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon zehnmal zu. Mit dem Sieg knüpfte Minihof-Liebau an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Minihof-Liebau drei Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Nach der klaren Niederlage gegen FC Minihof-Liebau ist FC Stinatz weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Süd B.

2. Klasse Süd B: FC Stinatz – FC Minihof-Liebau, 0:3 (0:2)

93 Jure Bracko 0:3

38 Stefan Rudolf Pilz 0:2

35 Stefan Rudolf Pilz 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.