Minihof-Liebau holt Big Points gegen USV Burgauberg

Details Samstag, 09. September 2023 21:41

Die Differenz von einem Treffer brachte FC Minihof-Liebau gegen USV Burgauberg den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Die Partie ging an Spieltag sechs über die Bühne.

Grundstein für Heimsieg in Akt eins gelegt

Jure Bracko witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für Minihof-Liebau ein (7.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Nico Leitgeb seine Chance und schoss das 2:0 (44.) für die Heimmannschaft. Mit der Führung für FC Minihof-Liebau ging es in die Kabine.

Nach einem Durchhänger der Heimmanntschaft ist es momentan ein Spiel auf Augenhöhe Kurt Roposa , Ticker-Reporter

In der 65. Minute erzielte Burgauberg das 1:2 durch Sebastian Kühberger. Obwohl Minihof-Liebau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es USV Burgauberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Nach sechs absolvierten Begegnungen nimmt FC Minihof-Liebau den zweiten Platz in der Tabelle ein. Die Offensivabteilung von Minihof-Liebau funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits zwölfmal zu. Die Saisonbilanz von FC Minihof-Liebau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte Minihof-Liebau lediglich eine Niederlage ein.

Durch diese Niederlage fällt Burgauberg in der Tabelle auf Platz drei zurück. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. USV Burgauberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Minihof-Liebau tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 24.09.2023, bei SV Eltendorf an.

2. Klasse Süd B: FC Minihof-Liebau – USV Burgauberg, 2:1 (2:0)

65 Sebastian Kuehberger 2:1

44 Nico Leitgeb 2:0

7 Jure Bracko 1:0

