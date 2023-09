Held der Nachspielzeit: Toth trifft zum Sieg für Ollersdorf bei Rohrbrunn

Details Samstag, 09. September 2023 21:42

SV Rohrbrunn und SV Ollersdorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Ollersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der Siegtreffer in Runde sechs gelang allerdings erst in der Schlussphase.

Comeback und dann doch der Auswärtssieg

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Leonard Horvath traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Das 2:0 des Tabellenführers bejubelte Matteo Gradwohl (23.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Markus Graf war es, der in der 55. Minute das Spielgerät im Tor von SV Ollersdorf unterbrachte. In der 73. Minute gelang Rohrbrunn, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Antoni Prizmic. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Laszlo Daniel Toth. In der Nachspielzeit war Toth zur Stelle und markierte den Führungstreffer für Ollersdorf (93.). Am Ende schlug SV Ollersdorf SV Rohrbrunn auswärts.

Rohrbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach sechs absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den siebten Platz in der Tabelle ein. In der Verteidigung von SV Rohrbrunn stimmt es ganz und gar nicht: 14 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Lage von SV Rohrbrunn bleibt angespannt. Gegen Ollersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

16 Tore – mehr Treffer als SV Ollersdorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Süd B. Mit dem Sieg baute SV Ollersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ollersdorf vier Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

2. Klasse Süd B: SV Rohrbrunn – SV Ollersdorf, 2:3 (0:2)

93 Laszlo Daniel Toth 2:3

73 Antoni Prizmic 2:2

55 Markus Graf 1:2

23 Matteo Gradwohl 0:2

3 Leonard Horvath 0:1

