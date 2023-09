Stinatz bekommt von Gerersdorf-Sulz ein "Sechsertragerl" verpasst

Details Samstag, 16. September 2023 22:03

Gegen Gerersdorf-Sulz holte sich FC Stinatz eine 1:6-Schlappe ab. Die Partie stand an Spieltag sieben auf der Agenda.

Deutliche Anlegenheit

Stinatz geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Laszlo Toth das schnelle 1:0 für UFC Gerersdorf-Sulz erzielte. FC Stinatz musste den Treffer von Simon Jandrisevits zum 2:0 hinnehmen (24.). Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Toth bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (30.). Das 1:3 von Stinatz bejubelte Martin Koch (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Valentin Tschech (53.), Toth (64.) und Jakob Csekits (86.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von Gerersdorf-Sulz aufkommen. Der Gast überrannte FC Stinatz förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Den Kampf um die Klasse geht Stinatz in der Rückrunde von der achten Position an. Vollstreckerqualitäten demonstrierte FC Stinatz bislang noch nicht. Der Angriff der Gastgeber ist mit fünf Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Süd B. In dieser Saison sammelte FC Stinatz bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Stinatz die fünfte Pleite am Stück.

UFC Gerersdorf-Sulz schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf zwölf Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Gerersdorf-Sulz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 17 geschossene Treffer gehen auf das Konto von UFC Gerersdorf-Sulz. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Gerersdorf-Sulz.

Die Defensivleistung von FC Stinatz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Gerersdorf-Sulz offenbarte Stinatz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

2. Klasse Süd B: FC Stinatz – UFC Gerersdorf-Sulz, 1:6 (1:3)

86 Jakob Csekits 1:6

64 Laszlo Toth 1:5

53 Valentin Tschech 1:4

36 Martin Koch 1:3

30 Laszlo Toth 0:3

24 Simon Jandrisevits 0:2

7 Laszlo Toth 0:1

