Wallendorf-Mogersdorf mit nächstem Vollerfolg - diesmal bei Burgauberg

Details Sonntag, 17. September 2023 20:13

Mit 0:3 verlor USV Burgauberg am vergangenen Sonntag deutlich gegen Wallendorf-Mogersdorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Wallendorf-Mogersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Alle guten Dinge sind drei...

Vor 150 Zuschauern markierte Antonio Mihaljevic per Kopfball die Führung für die Gäste (17.). Kurz vor der Pause traf Dominic Freudenthaler für den Ligaprimus (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Die Hausherren tun sich schwer gegen die Wallendorfer M_Rudolf07, Ticker-Reporter

In der 49. Minute wird ein Elfmeter der Hausherren pariert. Josip Vrbat gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Wallendorf-Mogersdorf (83.). Am Schluss siegte Wallendorf-Mogersdorf gegen Burgauberg.

USV Burgauberg belegt momentan mit zehn Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 13:13 ausgeglichen. Der Gastgeber verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Gegen Wallendorf-Mogersdorf kassierte man die zweite Niederlage in Serie.

Nachdem Wallendorf-Mogersdorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Wallendorf-Mogersdorf weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit nur drei Gegentoren hat Wallendorf-Mogersdorf die beste Defensive der 2. Klasse Süd B. Nur einmal gab sich Wallendorf-Mogersdorf bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Wallendorf-Mogersdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

2. Klasse Süd B: USV Burgauberg – Wallendorf-Mogersdorf, 0:3 (0:2)

83 Josip Vrbat 0:3

43 Dominic Freudenthaler 0:2

17 Antonio Mihaljevic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.