Eltendorf feiert Kantersieg über Stinatz am Freitagabend

Details Freitag, 06. Oktober 2023 22:42

FC Stinatz blieb gegen SV Eltendorf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Eltendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Stinatz einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war FC Stinatz bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Klare Angelegenheit

Für den Führungstreffer von SV Eltendorf zeichnete Leon Pummer verantwortlich (9.). Ricardo Francisco Fassl nutzte die Chance für Stinatz und beförderte in der 39. Minute das Leder nach einem Abwehrfehler zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Eltendorf versenkte die Kugel in der 62. Minute zum 2:1 - überragender Freistoß von Gergö Gerebics. In Minute 65 bejubelte das Heimteam das 3:1 durch Alex Österle. Luka Kotnik gelang ein Doppelpack (74./86.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Letztlich feierte SV Eltendorf gegen FC Stinatz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Sieg.

SV Eltendorf tritt am kommenden Samstag bei USV Burgauberg an, FC Stinatz empfängt am selben Tag SV Rohrbrunn.

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – FC Stinatz, 5:1 (1:1)

86 Luka Kotnik 5:1

74 Luka Kotnik 4:1

65 Alex Oesterle 3:1

62 Gergoe Gerebics 2:1

39 Ricardo Francisco Fassl 1:1

9 Leon Pummer 1:0

