Last-Minute-Sieg für Gerersdorf-Sulz gegen Minihof-Liebau

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:29

Gerersdorf-Sulz holte am Samstag an Spieltag 10 der 2. Klasse Süd B einen 3:2-Heimerfolg über Minihof-Liebau.

Späte Kehrtwende

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Laszlo Toth für Gerersdorf-Sulz zur Führung (42.). Um den entscheidenden Deut besser waren zur Pause die Gastgeber, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Alen Spilak beförderte das Leder zum 1:1 von FC Minihof-Liebau in die Maschen (57.). Das 2:1 von Minihof-Liebau stellte Jure Bracko sicher (67.). FC Minihof-Liebau bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Mark Soos für den Ausgleich sorgte (72.). Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Toth. In der Nachspielzeit war Toth zur Stelle und markierte den Führungstreffer für UFC Gerersdorf-Sulz (92.). Zum Schluss feierte Gerersdorf-Sulz einen dreifachen Punktgewinn gegen Minihof-Liebau.

Am kommenden Sonntag trifft UFC Gerersdorf-Sulz auf SV Ollersdorf, Minihof-Liebau spielt am selben Tag gegen Wallendorf-Mogersdorf.

2. Klasse Süd B: UFC Gerersdorf-Sulz – FC Minihof-Liebau, 3:2 (1:0)

92 Laszlo Toth 3:2

72 Mark Soos 2:2

67 Jure Bracko 1:2

57 Alen Spilak 1:1

42 Laszlo Toth 1:0

