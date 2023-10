Gerersdorf-Sulz siegt bei Ollersdorf in letzter Minute

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:21

Ein Tor machte den Unterschied – Gerersdorf-Sulz siegte mit 2:1 gegen SV Ollersdorf. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Man stand sich an Spieltag 11 gegenüber.

Der Unparteiische schickte Julian Strobl von Ollersdorf kurz vor der Pause mit der Ampelkarte zum Duschen (44.). Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Gerersdorf-Sulz ohne Torerfolg in die Kabinen.

Halbzeitfazit: Ausgeglichene Partie mit mehr Fouls als Toraktionen David Sagmeister, Ticker-Reporter

Tobias Jandrisevits machte in der 69. Minute das 1:0 von UFC Gerersdorf-Sulz perfekt. Jetzt erst recht, dachte sich Imre-Laszlo Domokos, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (75.) und einen Freistoß versenkte. Valentin Tschech ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Nach einer Freistoß-Flanke von rechts stand er am zweiten Pfosten goldrichtig und sorgte via Kopfball für den Siegtreffer. Am Schluss gewann Gerersdorf-Sulz gegen SV Ollersdorf.

Nur zweimal gab sich Ollersdorf bisher geschlagen. Nur einmal ging SV Ollersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 27 geschossenen Toren gehört UFC Gerersdorf-Sulz offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd B. UFC Gerersdorf-Sulz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Mit diesem Sieg zog Gerersdorf-Sulz an Ollersdorf vorbei auf Platz drei. SV Ollersdorf fiel auf die vierte Tabellenposition.

Am nächsten Samstag reist Ollersdorf zu SV Eltendorf, zeitgleich empfängt UFC Gerersdorf-Sulz Wallendorf-Mogersdorf.

2. Klasse Süd B: SV Ollersdorf – UFC Gerersdorf-Sulz, 1:2 (0:0)

92 Valentin Tschech 1:2

75 Imre-Laszlo Domokos 1:1

69 Tobias Jandrisevits 0:1

