Minihof-Liebau obenauf im Topspiel bei Leader Wallendorf-Mogersdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:23

FC Minihof-Liebau verpasste Wallendorf-Mogersdorf einen Dämpfer und gewann mit 3:1 gegen den Tabellenführer. Man stand sich an Spieltag 11 gegenüber.

Trendumkehr der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wallendorf-Mogersdorf bereits in Front. Philipp Freudenthaler markierte in der dritten Minute die Führung. FC Minihof-Liebau zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Thomas Lipp mit dem Ausgleich zurück. In Minute 25 vergaben die Gäste einen Elfmeter, als der heimische Schlussmann parierte. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Jure Bracko stellte die Weichen für Minihof-Liebau auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Der Treffer von Stefan Rudolf Pilz in der 69. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Gastspielerfolg - der Zwei-Tore-Vorsprung war hergestellt. In den 90 Minuten war FC Minihof-Liebau im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Wallendorf-Mogersdorf und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Mit beeindruckenden 28 Treffern stellt Wallendorf-Mogersdorf den besten Angriff der 2. Klasse Süd B, allerdings fand Minihof-Liebau diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Wallendorf-Mogersdorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Bei FC Minihof-Liebau präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27).

Minihof-Liebau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Wallendorf-Mogersdorf derzeit auf dem Konto.

Die Heimmannschaft tritt am kommenden Samstag bei UFC Gerersdorf-Sulz an, FC Minihof-Liebau empfängt am selben Tag FC Stinatz.

2. Klasse Süd B: Wallendorf-Mogersdorf – FC Minihof-Liebau, 1:3 (1:1)

69 Stefan Rudolf Pilz 1:3

52 Jure Bracko 1:2

8 Thomas Lipp 1:1

3 Philipp Freudenthaler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.