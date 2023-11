Gerersdorf-Sulz mit Kantersieg über Stinatz zum Ende der Herbstsaison

Details Samstag, 04. November 2023 20:16

UFC Gerersdorf-Sulz ließ FC Stinatz im letzten Spiel keine Chance und siegte mit 7:0. Gerersdorf-Sulz setzte sich standesgemäß gegen Stinatz durch.

Klare Angelegenheit

Die Gäste gerieten schon in der neunten Minute in Rückstand, als Mark Soos das schnelle 1:0 für UFC Gerersdorf-Sulz erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Laszlo Toth den Vorsprung von Gerersdorf-Sulz. Mit dem 3:0 von Soos für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (23.). Florian Jandrisevits (31.) und Soos (40.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von UFC Gerersdorf-Sulz. Toth vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 65. Spielminute. Mate Temlen stellte schließlich in der 80. Minute den 7:0-Sieg für UFC Gerersdorf-Sulz sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Gerersdorf-Sulz einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Für den Herbstmeister hat es trotz dem 7:0 nicht gereicht. Trotzdem eine souveräne Leistung! Ich bedanke mich fürs Mitlesen! Ham gehts ChaboBabo, Ticker-Reporter

UFC Gerersdorf-Sulz beendet die Herbstsaison mit Platz zwei knapp hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich UFC Gerersdorf-Sulz sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen 13 Punkte.

Mit 52 Gegentreffern stellte FC Stinatz die anfälligste Defensive der Liga. Nach 14 Spielen steht Stinatz auf dem siebten Tabellenplatz. Stinatz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Gerersdorf-Sulz verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 09.03.2024 bei SV Rohrbrunn wieder gefordert.

2. Klasse Süd B: UFC Gerersdorf-Sulz – FC Stinatz, 7:0 (5:0)

80 Mate Temlen 7:0

65 Laszlo Toth 6:0

40 Mark Soos 5:0

31 Florian Jandrisevits 4:0

23 Mark Soos 3:0

12 Laszlo Toth 2:0

9 Mark Soos 1:0

