Knapper Erfolg für Eltendorf bei Rohrbrunn

Zum Saisonende der Herbstspielzeit boten SV Rohrbrunn und SV Eltendorf den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Überraschung blieb aus, sodass Rohrbrunn eine Niederlage kassierte.

Gastspielerfolg hält bis zum Schluss

Gleich zu Spielbeginn traf SV Eltendorf zur frühen Führung (5.) durch Alex Österle. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Martin Joszt den Vorsprung des Gasts auf 2:0 (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 1:2 von Rohrbrunn zeichnete Antoni Prizmic verantwortlich (52.). Eltendorf erzielte in der 65. Minute das 3:1 durch Gergö Gerebics. Das 2:3 von SV Rohrbrunn stellte Daniel Stampfl sicher (80.). Am Ende verbuchte SV Eltendorf gegen den Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Nach allen 14 Spielen findet sich SV Rohrbrunn in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Süd B vorbereiten.

Eltendorf holte aus 14 Spielen 19 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz sechs.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 09.03.2024 empfängt Rohrbrunn dann im nächsten Spiel UFC Gerersdorf-Sulz, während Eltendorf am gleichen Tag bei FC Minihof-Liebau antritt.

2. Klasse Süd B: SV Rohrbrunn – SV Eltendorf, 2:3 (0:2)

80 Daniel Stampfl 2:3

65 Gergoe Gerebics 1:3

52 Antoni Prizmic 1:2

41 Martin Joszt 0:2

5 Alex Oesterle 0:1

