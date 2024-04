Eltendorf spielt mit Rohrbrunn Katz und Maus - Kantersieg

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:16

SV Eltendorf kannte mit seinem Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Der Gastgeber ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Rohrbrunn einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Eltendorf die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:2 gesiegt.

Hausherren feiern Kantersieg

Das erste Tor des Spiels ging an SV Eltendorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Rohrbrunn, denn Unglücksrabe Bernd Brunner beförderte den Ball ins eigene Netz (7.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Luka Kotnik den Vorsprung von Eltendorf. Ivan Smok schlug doppelt zu und glich damit für SV Rohrbrunn aus (20./33.). Matthias Thier stellte die Weichen für SV Eltendorf auf Sieg, als er in Minute 34 mit dem 3:2 zur Stelle war. Zur Pause behielt Eltendorf die Nase knapp vorn. Mit drei Treffern von Thier (47./71.) und Kotnik (65.) enteilte SV Eltendorf Rohrbrunn. SV Eltendorf gelang in der 73. Spielminute der neunten Tagestreffer. Alex Österle legte in der 75. Minute zum 8:2 für Eltendorf nach. Markus Graf von SV Rohrbrunn wurde mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Letztlich feierte SV Eltendorf gegen das Schlusslicht nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 8:2-Heimsieg.

Bei Eltendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Kurz vor Saisonende steht SV Eltendorf mit 32 Punkten auf Platz fünf. Eltendorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

In der Verteidigung von Rohrbrunn stimmt es ganz und gar nicht: 56 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Nur einmal ging SV Rohrbrunn in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Während SV Eltendorf am kommenden Samstag FC Minihof-Liebau empfängt, bekommt es Rohrbrunn am selben Tag mit UFC Gerersdorf-Sulz zu tun.

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – SV Rohrbrunn, 8:2 (3:2)

75 Alex Österle 8:2

73 Ádám Krisztián Kardos 7:2

71 Matthias Thier 6:2

65 Luka Kotnik 5:2

47 Matthias Thier 4:2

34 Matthias Thier 3:2

33 Ivan Smok 2:2

20 Ivan Smok 2:1

12 Luka Kotnik 2:0

7 Eigentor durch Bernd Brunner 1:0

