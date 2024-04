Stinatz feiert knappen Heimsieg über Gerersdorf-Sulz

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:36

FC Stinatz kam am Samstag zu einem 2:1-Erfolg gegen UFC Gerersdorf-Sulz. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Gerersdorf-Sulz gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass UFC Gerersdorf-Sulz der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Bereits das Hinspiel hatte Gerersdorf-Sulz für sich entschieden und einen 7:0-Sieg gefeiert.

Knapper Vorsprung hält bis zum Schluss

Für das erste Tor sorgte Anto Tecic. In der elften Minute traf der Spieler von Stinatz ins Schwarze. UFC Gerersdorf-Sulz brauchte den Ausgleich, aber die Führung von FC Stinatz hatte bis zur Pause Bestand. Tecic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Für das 1:2 von Gerersdorf-Sulz zeichnete Mark Soos verantwortlich (58.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Stinatz einen dreifachen Punktgewinn gegen UFC Gerersdorf-Sulz.

FC Stinatz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und 15 Pleiten.

Bei Gerersdorf-Sulz präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte UFC Gerersdorf-Sulz die dritte Pleite am Stück.

Stinatz tritt am kommenden Samstag bei USV Burgauberg an, Gerersdorf-Sulz empfängt am selben Tag SV Rohrbrunn.

2. Klasse Süd B: FC Stinatz – UFC Gerersdorf-Sulz, 2:1 (1:0)

58 Mark Soos 2:1

51 Anto Tecic 2:0

11 Anto Tecic 1:0

Details

