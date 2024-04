Wallendorf-Mogersdorf gelingt Turnaround in Thriller bei Burgauberg

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 19:56

Im Spiel von Burgauberg gegen Wallendorf-Mogersdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für Wallendorf-Mogersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Wallendorf-Mogersdorf beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Torreigen mit besserem Ende für den Gast

Wallendorf-Mogersdorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Elvir Goli das schnelle 1:0 für USV Burgauberg erzielte. Die passende Antwort hatte Josip Vrbat parat, als er in der 13. Minute vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich traf. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Milan Horvath in der 18. Minute - ebenfalls via Strafstoß. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

In Akt zwei folgte das Comeback der Gäste: Marko Mamic traf per Traumtor zum 2:2 zugunsten von Wallendorf-Mogersdorf (62.). Darko Deranja versenkte die Kugel zum 3:2 (78.) per Freistoß. Schließlich strich Wallendorf-Mogersdorf die Optimalausbeute gegen Burgauberg ein.

Am kommenden Samstag trifft USV Burgauberg auf FC Stinatz, Wallendorf-Mogersdorf spielt tags darauf gegen SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd B: USV Burgauberg – Wallendorf-Mogersdorf, 2:3 (2:1)

78 Darko Deranja 2:3

62 Marko Mamic 2:2

18 Milan Horvath 2:1

13 Josip Vrbat 1:1

7 Elvir Goli 1:0

