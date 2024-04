Hin und her und doch kein Sieger: Remis zwischen Eltendorf und Minihof-Liebau

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:36

Am Samstag kam FC Minihof-Liebau bei SV Eltendorf nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Eltendorf vom Favoriten. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Rassiges Remis

Martin Joszt brachte SV Eltendorf in der elften Minute in Front. Den Freudenjubel der Heimmannschaft machte Stefan Rudolf Pilz zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (15.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Darko Pavel in der 28. Minute. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Alex Österle beförderte das Leder zum 2:2 von Eltendorf in die Maschen (61.). Beim Abpfiff durch den Referee stand es zwischen SV Eltendorf und Minihof-Liebau pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Bei Eltendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Kurz vor Saisonende steht SV Eltendorf mit 33 Punkten auf Platz fünf. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Eltendorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nach einer tollen Saison steht FC Minihof-Liebau, kurz vor deren Abschluss, mit 46 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Offensiv konnte den Gästen in der 2. Klasse Süd B kaum jemand das Wasser reichen, was die 51 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur zweimal gab sich Minihof-Liebau bisher geschlagen. Zwölf Spiele ist es her, dass FC Minihof-Liebau zuletzt eine Niederlage kassierte.

SV Eltendorf tritt am Mittwoch, den 01.05.2024, um 15:00 Uhr, bei USV Burgauberg an. Drei Tage später (16:30 Uhr) empfängt Minihof-Liebau SV Rohrbrunn.

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – FC Minihof-Liebau, 2:2 (1:2)

61 Alex Österle 2:2

28 Darko Pavel 1:2

15 Stefan Rudolf Pilz 1:1

11 Martin Joszt 1:0

Details

