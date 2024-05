Spektakulärer Sieg für SV Ollersdorf in dramatischer Partie gegen USV Burgauberg

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 00:09

Am späten Samstagnachmittag erlebten die Zuschauer ein Fußballspiel, das Spannung bis zur letzten Sekunde versprach. In der 24. Runde der 2. Klasse Süd B trafen SV Ollersdorf und USV Burgauberg aufeinander. Nach einem torlosen ersten Durchgang drehte SV Ollersdorf das Spiel in einer dramatischen zweiten Halbzeit und sicherte sich mit einem 3:2 einen denkwürdigen Sieg.

Anfängliche Nervosität und ein unglückliches Eigentor

Die Partie begann mit hohem Engagement auf beiden Seiten. SV Ollersdorf, das Heimteam, startete energisch, konnte jedoch in der ersten Halbzeit keine klaren Chancen kreieren. USV Burgauberg, die Gäste, verteidigten geschickt und setzten auf schnelle Konter, die zunächst jedoch nicht fruchteten. Die erste Halbzeit endete, wie sie begonnen hatte, ohne Tore auf beiden Seiten.

Die zweite Halbzeit begann unglücklich für SV Ollersdorf, als Kristóf Komoróczi in der 47. Minute ein Eigentor schoss, das USV Burgauberg in Führung brachte. Die Heimmannschaft schien kurzzeitig geschockt, fand jedoch schnell zurück ins Spiel, auch wenn die Situation zunächst aussichtslos erschien.

Aufholjagd und ein dramatisches Finish

Nur 13 Minuten nach dem Eigentor erhöhte USV Burgauberg durch Milan Horvath auf 2:0. Die Gäste schienen das Spiel nun unter Kontrolle zu haben, doch SV Ollersdorf gab nicht auf. In der 62. Minute erzielte Julian Strobl das erste Tor für Ollersdorf, was neuen Schwung in das Spiel brachte. Die Dynamik auf dem Spielfeld änderte sich und Ollersdorf drängte auf den Ausgleich.

Die Wende im Spiel erfolgte in der 79. Minute, als Niklas Peischl mit einem kraftvollen Schuss das 2:2 erzielte. Der Ausgleich war ein Ergebnis kontinuierlichen Drucks und zeigte den Kampfgeist von SV Ollersdorf. Nur zwei Minuten später erhielt Mitja Botjak von USV Burgauberg die Rote Karte, was die Gäste dezimierte und ihnen die Verteidigung des Unentschiedens erschwerte.

In der hitzigen Schlussphase, genau in der 90. Minute, sorgte Leonard Horvath für das entscheidende Tor und brachte das Stadion zum Toben. Sein Tor zum 3:2 sicherte SV Ollersdorf den Sieg in einem Spiel, das reich an Emotionen und Wendungen war.

2. Klasse Süd B: Ollersdorf : Burgauberg - 3:2 (0:0)

92 Leonard Horvath 3:2

79 Niklas Peischl 2:2

62 Julian Strobl 1:2

60 Milan Horvath 0:2

47 Eigentor durch Kristóf Komoróczi 0:1

