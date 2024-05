SV Rohrbrunn sichert dramatischen Sieg in einem 7-Tore-Thriller gegen Wallendorf-Mogersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 00:11

Ein Fußballfest der Extraklasse erlebten die Zuschauer bei der Begegnung zwischen SV Rohrbrunn und Wallendorf-Mogersdorf in der 24. Runde der 2. Klasse Süd B. In einem spannenden und torreichen Spiel sicherte sich SV Rohrbrunn einen knappen 4:3-Sieg gegen Wallendorf-Mogersdorf, wobei das entscheidende Tor erst in den Schlussminuten fiel.

Ein früher Start und eine rasante erste Halbzeit

Das Spiel begann furios, als SV Rohrbrunn bereits in der 21. Minute durch Dario Soltic in Führung ging. Die Gäste reagierten jedoch prompt und zeigten ihre Schlagfertigkeit durch Marko Mamic, der innerhalb von zwei Minuten (28. und 30. Minute) einen Doppelschlag landete und sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Doch kurz vor der Halbzeitpause glich Tobias Wagner für SV Rohrbrunn aus, indem er einen perfekt getimten Pass verwandelte. Mit einem 2:2-Unentschieden gingen die Teams in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur weiter anheizte.

Ein nervenaufreibendes Finale

Nach der Halbzeit zeigte sich SV Rohrbrunn entschlossen, die Partie zu drehen. Antoni Prizmic brachte die Heimmannschaft in der 56. Minute erneut in Führung, indem er einen scharfen Schuss ins Netz setzte. Doch Wallendorf-Mogersdorf gab nicht auf und fand durch Manuel Lex in der 77. Minute den Ausgleich zum 3:3. Dieses Tor ließ das Spiel komplett offen, und beide Teams suchten in den letzten Minuten fieberhaft nach der Entscheidung.

Als die Uhr die 81. Minute erreichte, wurde Antoni Prizmic zum Helden für SV Rohrbrunn. Mit seinem zweiten Tor des Tages, einer präzisen Einzelleistung, brachte er sein Team mit 4:3 in Führung. Trotz einiger letzter Anstrengungen gelang es Wallendorf-Mogersdorf nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Das Spiel endete mit einem knappen 4:3-Erfolg für SV Rohrbrunn, ein Ergebnis, das die Fans beider Mannschaften bis zur letzten Minute in Atem hielt.

2. Klasse Süd B: Rohrbrunn : Wallendorf-Mogersdorf - 4:3 (2:2)

81 Antoni Prizmic 4:3

77 Manuel Lex 3:3

56 Antoni Prizmic 3:2

40 Tobias Wagner 2:2

30 Marko Mamic 1:2

28 Marko Mamic 1:1

21 Dario Soltic 1:0

Details

