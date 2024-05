Eindrucksvoller Sieg: SV Eltendorf dominiert gegen FC Stinatz

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 00:13

Im spannungsgeladenen Match der 24. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival. SV Eltendorf zeigte eine beeindruckende Leistung gegen FC Stinatz und sicherte sich mit einem 4:1-Endstand drei wichtige Punkte. Nach einem frühen Rückstand drehten die Gastgeber das Spiel mit einer überzeugenden Offensivleistung und dominierten die Partie bis zum Schlusspfiff.

Stürmischer Beginn und rasche Antwort von Eltendorf

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als FC Stinatz bereits in der 4. Minute durch Anto Tecic in Führung ging. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn SV Eltendorf schlug schnell zurück. In der 8. Minute erzielte Martin Joszt den Ausgleich, was den Spielverlauf grundlegend veränderte. Angefeuert durch den schnellen Ausgleich, übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Noch in der ersten Halbzeit, genau in der 14. Minute, brachte Ádám Krisztián Kardos SV Eltendorf mit einem weiteren Tor in Führung. Der Treffer zeigte die Wendigkeit und das schnelle Umschaltspiel von Eltendorf, die den Schwung nun vollends auf ihrer Seite hatten. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Alex Österle in der 41. Minute auf 3:1.

Eltendorf setzt in der zweiten Halbzeit nach

Nach der Halbzeit zeigte sich SV Eltendorf weiterhin von seiner besten Seite. Sie dominierten das Spielgeschehen und ließen kaum Chancen für den FC Stinatz zu. Die entscheidende Szene dann in der 55. Minute: Luka Kotnik traf zum 4:1 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg für Eltendorf.

Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den verdienten 4:1-Erfolg für SV Eltendorf.

2. Klasse Süd B: Eltendorf : Stinatz - 4:1 (3:1)

55 Luka Kotnik 4:1

41 Alex Österle 3:1

14 Ádám Krisztián Kardos 2:1

8 Martin Joszt 1:1

4 Anto Tecic 0:1

