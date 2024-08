USV Burgauberg siegt zum Auftakt gegen Sankt Michael

Spielberichte

In einem packenden Duell in der 2. Klasse Süd B konnte sich der USV Burgauberg mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen Sankt Michael durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit gingen die Gäste in Führung und trotz zahlreicher Chancen für die Heim-Mannschaft konnte Sankt Michael den Rückstand nicht aufholen. Ein zweites Tor in der zweiten Halbzeit besiegelte schließlich den Sieg für die Gäste.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Burgauberg

Das Spiel begann pünktlich um 17:00 Uhr und bereits in der Anfangsphase zeigten beide Mannschaften, dass sie auf Tore aus waren. Sankt Michael hatte in den ersten Minuten eine vielversprechende Chance, doch die Stange rettete für die Gäste (Minute 14). Kurz darauf folgte der erste Rückschlag für die Gastgeber: In der 14. Minute erzielte Benjamin Posch das 0:1 für den USV Burgauberg.

Trotz des Rückstands blieb Sankt Michael die spielbestimmende Mannschaft. Sie drängten auf den Ausgleich und hatten mehrere gute Chancen. Besonders auffällig war Blaz, der in der 30. Minute eine Riesenchance vergab und in der 31. Minute erneut am Burgauberg-Torwart scheiterte. Auch eine weitere Möglichkeit von Brünner kurz vor der Halbzeit wurde auf der Linie geklärt (Minute 40).

Zweite Halbzeit: Sankt Michael drängt, Burgauberg kontert

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete: Sankt Michael drängte auf den Ausgleich. In der 55. Minute erzielte Mitja Botjak das vorentscheidende 0:2 für den USV Burgauberg. Dieser Treffer war ein harter Schlag für Sankt Michael, die trotz allem nicht aufgaben und weiter nach vorne spielten.

Eine wahnsinnige Parade in der 77. Minute verhinderte einen noch höheren Rückstand, doch Sankt Michael konnte die Offensive der Gäste nicht mehr durchbrechen. Weitere Chancen blieben ungenutzt und schließlich endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem 0:2 für USV Burgauberg.

2. Klasse Süd B: Sankt Michael : Burgauberg - 0:2 (0:1)

55 Mitja Botjak 0:2

14 Benjamin Posch 0:1

