Dramatischer Sieg für UFC Gerersdorf-Sulz gegen SV Eltendorf

Details Samstag, 10. August 2024 21:41

In einem kurzweiligen und torreichen Auftaktspiel der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich der UFC Gerersdorf-Sulz mit einem knappen 4:3 gegen den SV Eltendorf durch. Die Partie war ein wahres Torfestival und bot den Zuschauern Spannung bis zur letzten Minute. Besondere Akzente setzten Laszlo Toth und Gergö Gerebics, die jeweils mit mehreren Treffern glänzten.

Blitzstart und Ausgleich - Gleichstand zum Kabinengang

Der UFC Gerersdorf-Sulz startete fulminant in die Partie und erzielte bereits in der 12. Minute das erste Tor. Laszlo Toth ließ die Fans der Gastgeber jubeln, als er den Ball sicher im Netz des SV Eltendorf versenkte. Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren, die immer wieder Druck aufbauten und die Defensive der Gäste forderten.

Doch der SV Eltendorf zeigte sich unbeeindruckt und arbeitete sich allmählich in das Spiel zurück. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Luka Kotnik der wichtige Ausgleichstreffer zum 1:1. In der 45. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Abwehr des UFC Gerersdorf-Sulz und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Mit diesem Spielstand gingen beide Teams in die Kabinen.

Torreiche zweite Halbzeit mit besserem Ende für das Heim-Team

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Paukenschlag für den UFC Gerersdorf-Sulz. Bereits in der 50. Minute brachte Sascha Wallesz die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 52. Minute, erhöhte erneut Laszlo Toth auf 3:1. Toth zeigte seine Torjägerqualitäten und ließ den SV Eltendorf zunehmend verzweifeln.

Doch die Gäste aus Eltendorf gaben nicht auf. In der 66. Minute war es erneut Gergö Gerebics, der den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte. Gerebics, der eine starke Leistung zeigte, sorgte damit für eine spannende Schlussphase. Das Spiel blieb offen und beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich um jeden Ball.

In der 80. Minute schien dann alles entschieden zu sein, als Laszlo Toth seinen dritten Treffer des Tages erzielte und auf 4:2 für den UFC Gerersdorf-Sulz stellte. Der Hattrick von Toth brachte die Gastgeber ein gutes Stück näher an den Sieg.

Doch auch diesmal zeigte der SV Eltendorf große Moral. Nur drei Minuten später, in der 83. Minute, war es erneut Gergö Gerebics, der mit seinem zweiten Treffer zum 4:3 die Spannung wiederherstellte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, und die letzten Minuten waren geprägt von hektischen Szenen und intensiven Zweikämpfen.

Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem knappen, aber verdienten 4:3-Sieg für den UFC Gerersdorf-Sulz. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein Fußball-Spektakel, das Lust auf mehr macht.

2. Klasse Süd B: Gerersdorf-Sulz : Eltendorf - 4:3 (1:1)

83 Gergö Gerebics 4:3

80 Laszlo Toth 4:2

66 Gergö Gerebics 3:2

52 Laszlo Toth 3:1

50 Sascha Wallesz 2:1

46 Luka Kotnik 1:1

12 Laszlo Toth 1:0

