Sieben Tore: Heimsieg für SV Ollersdorf gegen Wallendorf-Mogersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:50

Der SV Ollersdorf konnte am Sonntag in der 1. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) einen eindrucksvollen 5:2-Sieg gegen Wallendorf-Mogersdorf einfahren. Trotz einer intensiven Begegnung gelang es der Heimmannschaft, das Spiel klar für sich zu entscheiden. Besonders herausragend war Leonard Horvath, der gleich drei Tore beisteuerte und damit maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Früher Doppelschlag für die Hausherren mündet in Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für die Heimmannschaft, als Laszlo Daniel Toth in der 11. Minute nach einem Freistoß oder einer Ecke den Ball im Tor von Wallendorf-Mogersdorf versenkte. Der Ball flog durch den gesamten Strafraum und prallte schließlich bei Toth ab, der keine Mühe hatte, die Führung zu erzielen.

Nur wenige Minuten später erhöhte Leonard Horvath in der 15. Minute mit einem fulminanten Weitschuss aus 25 Metern auf 2:0. Die Zuschauer waren ebenso überrascht wie begeistert von der frühen und komfortablen Führung ihrer Mannschaft. Trotz weiterer Chancen blieb es bis zur Halbzeitpause bei diesem Spielstand.

Spannung in der zweiten Hälfte - Hausherren mit längerem Atem

Die zweite Halbzeit begann eher verhalten, doch dann kam Wallendorf-Mogersdorf besser ins Spiel. Stefan Andjelic erzielte in der 61. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, was für kurze Zeit Hoffnung bei den Gästen aufkommen ließ. Diese wurde jedoch schnell wieder gedämpft, als Benedek Bago in der 73. Minute nach einem Durcheinander im Strafraum das 3:1 für den SV Ollersdorf erzielte.

Wallendorf-Mogersdorf ließ sich jedoch nicht entmutigen und antwortete prompt. Erneut war es Stefan Andjelic, der in der 77. Minute zum 3:2 traf und die Partie wieder spannend machte. Doch die Heimmannschaft reagierte souverän: Leonard Horvath stellte in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte auf 4:2.

In den Schlussminuten versuchte Wallendorf-Mogersdorf alles, um noch einmal heranzukommen, öffnete jedoch dadurch Räume für Konter. Dies nutzte erneut Leonard Horvath aus, der in der 90. Minute seinen dritten Treffer erzielte und den 5:2-Endstand markierte. Damit besiegelte er nicht nur den Sieg seiner Mannschaft, sondern krönte auch seine herausragende Leistung an diesem Abend.

Mit diesem klaren Erfolg konnte der SV Ollersdorf ein deutliches Zeichen setzen und einen perfekten Start in die neue Saison feiern. Wallendorf-Mogersdorf zeigte phasenweise guten Fußball, konnte aber letztlich nicht mit der Effizienz der Heimmannschaft mithalten.

2. Klasse Süd B: Ollersdorf : Wallendorf-Mogersdorf - 5:2 (2:0)

92 Leonard Horvath 5:2

81 Leonard Horvath 4:2

77 Stefan Andjelic 3:2

73 Benedek Bago 3:1

61 Stefan Andjelic 2:1

15 Leonard Horvath 2:0

11 Laszlo Daniel Toth 1:0

Details

