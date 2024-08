SV Rohrbrunn mit Kantersieg über FC Stinatz zum Liga-Auftakt

Spielberichte

Der SV Rohrbrunn startete die neue Saison der 2. Klasse Süd B (BGLD) mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den FC Stinatz. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für diesen deutlichen Erfolg und ließ dem Gegner aus Stinatz kaum eine Chance.

Blitzstart des SV Rohrbrunn - drei Tore in den ersten 20 Minuten

Bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff zeigte der SV Rohrbrunn seine Entschlossenheit, die Partie zu dominieren. In der 4. Minute war es dann soweit: Dario Soltic erzielte das erste Tor der Saison und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Ein perfekter Auftakt, der die Richtung für die nächsten Minuten vorgab.

Der SV Rohrbrunn ließ nicht locker und erhöhte den Druck auf den FC Stinatz. In der 16. Minute konnte Antoni Prizmic den Vorsprung ausbauen und stellte auf 2:0. Die Gäste aus Stinatz hatten Schwierigkeiten, sich aus der Umklammerung zu befreien und mussten erneut hinter sich greifen. Nur zwei Minuten später, in der 18. Minute, war es wieder Dario Soltic, der mit einem Traumtor das 3:0 markierte. Die Defensive des FC Stinatz wirkte in dieser Phase überfordert.

SV Rohrbrunn macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Rohrbrunn seine dominante Vorstellung fort. In der 50. Minute machte Dario Soltic mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:0 perfekt. Der Stürmer zeigte eine herausragende Leistung und bewies einmal mehr seinen Torriecher.

Der FC Stinatz fand auch in der zweiten Halbzeit keine Mittel, um das Spielgeschehen zu kontrollieren oder gefährliche Angriffe zu initiieren. Die Abwehr der Gäste war weiterhin stark gefordert, konnte jedoch den nächsten Treffer nicht verhindern. In der 72. Minute setzte Stefan Hagenauer mit dem 5:0 den Schlusspunkt der Partie.

Mit diesem überzeugenden 5:0-Sieg setzte der SV Rohrbrunn ein klares Zeichen in der neuen Saison. Die Mannschaft präsentierte sich von ihrer besten Seite und ließ den FC Stinatz zu keiner Zeit zur Entfaltung kommen.

2. Klasse Süd B: Rohrbrunn : Stinatz - 5:0 (3:0)

72 Stefan Hagenauer 5:0

50 Dario Soltic 4:0

18 Dario Soltic 3:0

16 Antoni Prizmic 2:0

4 Dario Soltic 1:0

