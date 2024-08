SV Rohrbrunn dreht packendes Spiel gegen UFC Gerersdorf-Sulz

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:27

In der zweiten Runde der 2. Klasse Süd B traf der SV Rohrbrunn auf den UFC Gerersdorf-Sulz und lieferte ein packendes Match. Trotz eines frühen Rückstands zeigte der SV Rohrbrunn große Moral und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit zu einem dramatischen 3:2-Sieg. Besonders bemerkenswert war der entscheidende Elfmeter von Dario Soltic kurz vor Schluss, der den Heimanhängern Grund zum Jubeln gab.

Furioser Beginn und kuriose Szenen

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 13. Minute ging der UFC Gerersdorf-Sulz durch Mate Temlen in Führung. Temlen traf souverän ins lange Eck und stellte somit früh auf 0:1. Das Team aus Gerersdorf-Sulz setzte seine aggressive Spielweise fort und konnte in der 36. Minute durch einen kuriosen Vorfall das 0:2 erzielen. Der Innenverteidiger des SV Rohrbrunn wurde gefoult, nahm den Ball in die Hand, doch der Schiedsrichter hatte nicht gepfiffen. Das resultierte in einem Elfmeter, den Laszlo Toth sicher verwandelte.

Die Ereignisse überschlugen sich, als der SV Rohrbrunn noch vor der Pause den Anschluss schaffte. In der 42. Minute nutzte Ivan Smok einen folgenschweren Fehler des gegnerischen Torwarts aus, der den Ball unglücklich gegen den eigenen Spieler schoss. Der Ball rollte über die Linie, und es stand nur noch 1:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem SV Rohrbrunn sogar der Ausgleich. Antoni Prizmic traf nach einem hervorragenden Assist von Dario Soltic zum 2:2.

Intensive zweite Halbzeit und entscheidender Elfmeter

Die zweite Halbzeit begann mit einem nahezu perfekten Start für den SV Rohrbrunn. Bereits in der 46. Minute hätte das 3:2 fallen können, doch der Torhüter des UFC Gerersdorf-Sulz parierte stark und hielt seine Mannschaft im Spiel. Es folgte ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams mehrere Chancen auf den Führungstreffer hatten, jedoch zunächst ohne Erfolg blieben.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 81. Minute. Ein Foul im Strafraum von Gerersdorf-Sulz führte zu einem Elfmeter für den SV Rohrbrunn. Dario Soltic trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:2.

Der SV Rohrbrunn zeigte eine beeindruckende Moral und kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel, während der UFC Gerersdorf-Sulz trotz einer starken ersten Halbzeit das Nachsehen hatte. Mit diesem Sieg sichert sich der SV Rohrbrunn wichtige Punkte in der 2. Klasse Süd B und setzt ein frühes Zeichen in der noch jungen Saison.

2. Klasse Süd B: Rohrbrunn : Gerersdorf-Sulz - 3:2 (2:2)

81 Dario Soltic 3:2

45 Antoni Prizmic 2:2

42 Ivan Smok 1:2

36 Laszlo Toth 0:2

13 Mate Temlen 0:1

