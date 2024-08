USV Burgauberg triumphiert bei Torfestival über FC Stinatz

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:28

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der 2. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) brachte einen klaren Sieger hervor: Der USV Burgauberg setzte sich mit einem beeindruckenden 7:2 gegen den FC Stinatz durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich die Dominanz der Gäste ab, die zur Halbzeit mit 3:1 führten. In der zweiten Halbzeit bauten sie ihren Vorsprung weiter aus und ließen dem FC Stinatz keine Chance, das Spiel zu drehen.

Frühe Führung für Burgauberg - komfortable Pausenführung der Gäste

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Burgauberg. Bereits in der vierten Minute traf Rok Sinko zum 1:0 für den USV Burgauberg. Diese frühe Führung setzte den FC Stinatz sofort unter Druck. Die Gastgeber hatten in der neunten Minute die Chance auf den Ausgleich, doch ihr Schuss ging über das Tor.

In der 16. Minute versuchte es Anto Tecic für den FC Stinatz, aber sein Schuss wurde vom Torhüter gehalten. Die Gäste blieben jedoch gefährlicher und erzielten in der 29. Minute das 2:0 durch Dominik Viktor Ebedli per Elfmeter.

Der FC Stinatz konnte in der 37. Minute durch ein Traumtor von Anto Tecic aus etwa 20 Metern auf 1:2 verkürzen. Doch die Hoffnung der Heimfans auf eine Wende wurde schnell zunichte gemacht, als Rok Sinko in der 43. Minute erneut zuschlug und den 3:1-Halbzeitstand für den USV Burgauberg herstellte.

Burgauberg erhöht den Druck und gewinnt deutlich

Nach der Pause zeigte Burgauberg keine Gnade und baute den Vorsprung weiter aus. Erneut war es Rok Sinko, der in der 50. Minute zum 4:1 traf und damit seinen Hattrick perfekt machte. Nur drei Minuten später setzte Dominik Viktor Ebedli nach und erzielte das 5:1 für die Gäste.

Der FC Stinatz wirkte zunehmend überfordert und konnte dem Angriffswirbel der Burgauberger wenig entgegensetzen. In der 60. Minute schoss Dominik Viktor Ebedli das 6:1, und Mitja Botjak erhöhte in der 82. Minute auf 7:1 für den USV Burgauberg. Die Partie war längst entschieden, doch der FC Stinatz gab nicht auf und kam in der 90. Minute durch Michael Strobl zu einem weiteren Ehrentreffer zum 2:7-Endstand.

2. Klasse Süd B: Stinatz : Burgauberg - 2:7 (1:3)

92 Michael Strobl 2:7

82 Mitja Botjak 1:7

60 Dominik Viktor Ebedli 1:6

53 Rok Sinko 1:5

50 Rok Sinko 1:4

43 Rok Sinko 1:3

37 Anto Tecic 1:2

29 Dominik Viktor Ebedli 0:2

4 Rok Sinko 0:1



