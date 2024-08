SV Eltendorf unterliegt dem SV Ollersdorf knapp mit 2:3

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:30

In einem kurzweiligen Spiel der 2. Runde in der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich der SV Ollersdorf knapp mit 3:2 gegen den SV Eltendorf durch. Die Partie war von Anfang bis Ende spannend und bot den Zuschauern viele Tore und interessante Wendungen. Besonders auffällig war Philipp Halper, der mit seinen drei Toren maßgeblich zum Sieg der Gäste beitrug.

Frühe Führung durch Philipp Halper - Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause

Das Spiel begann dynamisch, und schon in der 17. Minute gelang dem SV Ollersdorf die Führung. Philipp Halper war zur Stelle und erzielte das 1:0 für die Gäste. Der SV Eltendorf zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und suchte nach einer schnellen Antwort. Diese kam in der 25. Minute, als Luka Kotnik den Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften kämpften verbissen um die Vorherrschaft auf dem Platz.

Kurz vor der Halbzeitpause zeigte sich Philipp Halper erneut als gefährlicher Angreifer. Innerhalb einer Minute gelang ihm ein Doppelschlag. In der 44. Minute traf er zum 2:1 und unmittelbar danach, in der 45. Minute, erhöhte er auf 3:1 für den SV Ollersdorf. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Der SV Eltendorf hatte nun eine schwere Aufgabe vor sich, wollte man das Spiel noch drehen.

Spannung bis zur letzten Minute - Hausherren mit spätem Anschlusstor

Nach der Halbzeitpause versuchte der SV Eltendorf, den Druck zu erhöhen und den Anschlusstreffer zu erzielen. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, doch zunächst gelang es keiner Mannschaft, die Abwehr des Gegners zu überwinden. Der SV Ollersdorf konzentrierte sich auf die Verteidigung der Führung, während der SV Eltendorf alles daran setzte, das Spiel wieder spannend zu machen.

In der 89. Minute wurde das Engagement der Gastgeber belohnt. Luka Kotnik traf erneut und verkürzte auf 2:3. Plötzlich war das Spiel wieder offen, und die letzten Minuten versprachen Hochspannung. Der SV Eltendorf warf noch einmal alles nach vorne, doch die Zeit reichte nicht mehr aus, um den Ausgleich zu erzielen. So endete das Spiel mit einem knappen 3:2-Sieg für den SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd B: Eltendorf : Ollersdorf - 2:3 (1:3)

89 Luka Kotnik 2:3

46 Philipp Halper 1:3

44 Philipp Halper 1:2

25 Luka Kotnik 1:1

17 Philipp Halper 0:1

