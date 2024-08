4:4-Spektakel zwischen Wallendorf-Mogersdorf und Sankt Michael

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 18:46

Ein packendes Duell lieferten sich Wallendorf-Mogersdorf und Sankt Michael in der zweiten Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD). Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit legte Wallendorf-Mogersdorf eine beeindruckende Torejagd hin, führte mit 4:1, um am Ende doch nur zu remisieren. Das Spiel endete mit einem spannenden 4:4-Unentschieden und bot den Zuschauern jede Menge Tore und dramatische Wendungen.

Acht Tore - Höhen und Tiefen ohne Ende, letzten Endes ein Remis

Die Gäste aus Sankt Michael konnten kurz vor der Halbzeitpause den ersten Treffer setzen. In der 41. Minute gelang Blaz Kocijan das Tor zum 0:1. Dieser Treffer brachte Sankt Michael in eine komfortable Ausgangslage für die zweite Halbzeit und setzte Wallendorf-Mogersdorf unter Druck.

Wallendorf-Mogersdorf kam mit neuer Energie aus der Kabine und erzielte gleich in der 47. Minute den Ausgleich. Adam Jakupović netzte für die Heimmannschaft ein und stellte damit auf 1:1. Der Treffer schien Wallendorf-Mogersdorf noch mehr zu motivieren, denn nur wenige Minuten später, in der 52. Minute, brachte Stefan Andjelić die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung.

Doch das war noch lange nicht alles: In der 56. Minute baute Heiko Kusch die Führung für Wallendorf-Mogersdorf weiter aus. Nach einer Doppelchance in der 59. Minute und einem Eckball in der 63. Minute, der ungenutzt blieb, schien Wallendorf-Mogersdorf das Spiel komplett im Griff zu haben.

In der 74. Minute erhöhte Valentin Alexander Olteanu mit einem weiteren Tor auf 4:1 für Wallendorf-Mogersdorf. Es schien, als ob die Gastgeber das Spiel endgültig entschieden hätten.

Spektakuläre Aufholjagd von Sankt Michael

Doch Sankt Michael gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Blaz Kocijan erzielte in der 76. Minute sein zweites Tor des Tages und verkürzte auf 4:2. Mit diesem Tor war die Hoffnung für die Gäste noch nicht erloschen. Sankt Michael setzte nach und in der 81. Minute erzielte Blaz Kocijan seinen dritten Treffer und stellte auf 4:3.

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal richtig spannend. Sankt Michael drängte auf den Ausgleich und wurde schließlich in der 86. Minute belohnt. Ivan Kovacec traf zum 4:4 und sicherte den Gästen somit einen Punkt in diesem aufregenden Spiel.

Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem 4:4-Unentschieden, was beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte. Wallendorf-Mogersdorf zeigte eine starke kämpferische Leistung und führte zwischenzeitlich komfortabel, doch Sankt Michael bewies Moral und konnte in den letzten Minuten das Spiel noch ausgleichen. Es war ein spannendes Duell, das den Zuschauern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Süd B: Wallendorf-Mogersdorf : Sankt Michael - 4:4 (0:1)

86 Ivan Kovacec 4:4

81 Blaz Kocijan 4:3

76 Blaz Kocijan 4:2

74 Valentin Alexander Olteanu 4:1

56 Heiko Kusch 3:1

52 Stefan Andjelic 2:1

47 Adam Jakupovi? 1:1

41 Blaz Kocijan 0:1

Details

