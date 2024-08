UFC Gerersdorf-Sulz und FC Stinatz trennen sich mit einem Unentschieden

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:48

In der 3. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) endete die Partie zwischen dem UFC Gerersdorf-Sulz und dem FC Stinatz mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnten beide Teams in der zweiten Hälfte jeweils einmal treffen und sich somit die Punkte teilen. Besondere Aufmerksamkeit erregten die Torschützen Tobias Jandrisevits für die Gastgeber und David Sagmeister für die Gäste.

Ausgeglichene erste Halbzeit - keine Tore

Die Begegnung zwischen dem UFC Gerersdorf-Sulz und dem FC Stinatz begann ohne großes Abtasten. Bereits in der 21. Minute hatte Stinatz die erste nennenswerte Chance, konnte diese jedoch nicht verwerten. Kurz darauf antwortete Gerersdorf-Sulz mit einer eigenen Möglichkeit in der 22. Minute, auch diese blieb ungenutzt.

Das Spielgeschehen blieb zunächst recht ausgeglichen, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Trotz der Bemühungen beider Teams ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Hälfte - Gäste gleichen spät aus

Nach dem Seitenwechsel startete der UFC Gerersdorf-Sulz stärker in die zweite Halbzeit. Diese Überlegenheit sollte sich schließlich auszahlen. Tobias Jandrisevits erzielte in der 53. Minute das erste Tor der Partie und brachte Gerersdorf-Sulz mit 1:0 in Führung.

Die Freude über die Führung hielt jedoch nicht bis zum Schlusspfiff an. In der Schlussphase des Spiels setzte der FC Stinatz alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Und tatsächlich: In der 90. Minute gelang David Sagmeister der erlösende Treffer für die Gäste zum 1:1. Damit sicherte er seinem Team einen wertvollen Punkt in der Fremde.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und wurden letztendlich mit jeweils einem Punkt belohnt. Die Fans beider Teams können sich auf weitere spannende Spiele in der laufenden Saison freuen.

2. Klasse Süd B: Gerersdorf-Sulz : Stinatz - 1:1 (0:0)

92 David Sagmeister 1:1

60 Tobias Jandrisevits 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.