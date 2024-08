Spannung pur: Sankt Michael besiegt SV Eltendorf dank "Lucky Punch"

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:52

In einem mitreißenden Match der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich Sankt Michael am heutigen Sonntag mit einem knappen 3:2-Sieg gegen SV Eltendorf durch. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Torchancen und emotionalen Momenten, die die Zuschauer in Atem hielten. Beide Teams zeigten vollen Einsatz und beeindruckten mit schnellen Spielzügen und präzisen Abschlüssen. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit.

Frühe Führung für Sankt Michael - Gäste mit Comeback vor der Pause

Das Spiel begann vielversprechend für Sankt Michael. Bereits in der 18. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Blaz Kocijan brachte sein Team mit einem gekonnten Schuss zum 1:0 in Führung.

Das 2:0 folgte in der 38. Minute: Ivan Kovacec verwandelte eine Vorlage von Blaz Kocijan zum 2:0. Die Mannschaft von Sankt Michael hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt fest im Griff.

SV Eltendorf zeigte jedoch Kampfgeist und ließ sich nicht einschüchtern. In der 40. Minute gelang Kevin Gibiser der Anschlusstreffer zum 2:1. Das Spiel war wieder offen, und der Druck auf Sankt Michael nahm zu. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, schlug SV Eltendorf erneut zu. Diesmal war es Luka Kotnik, der das Spiel mit einem weiteren Tor zum 2:2 ausglich. Mit diesem spannenden Zwischenstand ging es in die Halbzeit.

Spannende Schlussphase und spätes Siegtor

Nach der Pause setzte sich die intensive Partie fort. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch zunächst wollte kein weiteres Tor fallen. In der 81. Minute traf Sankt Michael nur die Latte, was das Publikum ein weiteres Mal auf die Folter spannte.

Die letzten Minuten des Spiels wurden zur Nervenprobe. In der 90. Minute war es erneut Ivan Kovacec, der für Sankt Michael den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte. Der Jubel war groß, doch die Dramatik war noch nicht zu Ende.

In der 90. Minute erhielt Armin Mirth von SV Eltendorf eine Gelb-Rote Karte, was das Team zusätzlich schwächte. Trotz aller Anstrengungen konnte SV Eltendorf den Rückstand in der Nachspielzeit nicht mehr wettmachen. Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem hart umkämpften 3:2-Sieg für Sankt Michael.

2. Klasse Süd B: Sankt Michael : Eltendorf - 3:2 (2:2)

89 Ivan Kovacec 3:2

45 Luka Kotnik 2:2

40 Kevin Gibiser 2:1

38 Ivan Kovacec 2:0

18 Blaz Kocijan 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.