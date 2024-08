Neun Tore in einer Halbzeit: Ollersdorf bezwingt Rohrbrunn knapp

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:56

In einem packenden und torreichen Spiel konnte sich der SV Ollersdorf knapp mit 5:4 gegen den SV Rohrbrunn durchsetzen. Bereits in der ersten Hälfte fielen alle neun Tore, was den Zuschauern ein wahres Spektakel bot. Trotz einer aufregenden zweiten Halbzeit, in der es kaum mehr zu weiteren Treffern kam, blieb das Match bis zum Schlusspfiff spannend.

Furioser Start und Tore im Minutentakt

Bereits in der sechsten Minute eröffnete Antoni Prizmic für den SV Rohrbrunn mit einem frühen Treffer zum 0:1. Doch die Antwort des SV Ollersdorf ließ nicht lange auf sich warten: In der neunten Minute glich Mate Varga zum 1:1 aus. Nur drei Minuten später gelang es Dario Soltic, die Gäste erneut in Führung zu bringen und Rohrbrunn führte mit 1:2.

Der SV Ollersdorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und konnte durch Julian Strobl in der 21. Minute wieder ausgleichen. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, als Antoni Prizmic seinen zweiten Treffer erzielte und Rohrbrunn wieder mit 2:3 in Führung brachte. Aber auch diese Führung hielt nicht lange: Julian Strobl traf erneut und glich zum 3:3 aus.

Wechselbad der Gefühle vor der Halbzeit - keine Tore nach Wiederbeginn

In einer turbulenten Schlussphase der ersten Halbzeit konnte Benedek Bago den SV Ollersdorf mit einem Doppelschlag in der 34. und 40. Minute mit 5:3 in Führung bringen. Doch auch der SV Rohrbrunn steckte nicht auf und verkürzte kurz vor dem Pausenpfiff durch Bernd Brunner auf 5:4.

Nach diesem Torfestival in der ersten Halbzeit blieben in der zweiten Hälfte die Tore aus. Der SV Rohrbrunn hatte in der 46. Minute eine Riesenchance, doch der Schuss ging knapp daneben. Beide Mannschaften lieferten sich weiter ein intensives Duell.

Besonders die Defensivabteilungen beider Teams standen nun im Fokus. In der 61. Minute zeigte der Torhüter des SV Ollersdorf, Manuel Pieber, eine gute Parade und verhinderte den Ausgleich. Das Spiel verlief danach etwas ruhiger, obwohl die Spannung bis zur letzten Sekunde erhalten blieb.

Nach 94 aufregenden Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab, und der SV Ollersdorf konnte einen hart umkämpften 5:4-Sieg feiern.

2. Klasse Süd B: Ollersdorf : Rohrbrunn - 5:4 (5:4)

42 Bernd Brunner 5:4

40 Benedek Bago 5:3

34 Benedek Bago 4:3

30 Julian Strobl 3:3

29 Antoni Prizmic 2:3

21 Julian Strobl 2:2

12 Dario Soltic 1:2

9 Mate Varga 1:1

6 Antoni Prizmic 0:1

