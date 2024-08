USV Burgauberg deklassiert Wallendorf-Mogersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:55

In einer einseitigen Partie setzte sich der USV Burgauberg am Sonntag in der 3. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) mit einem deutlichen 6:1 gegen Wallendorf-Mogersdorf durch. Dominik Viktor Ebedli leitete den klaren Heimerfolg mit einem lupenreinen Hattrick im ersten Durchgang ein.

Erste Halbzeit: Dominik Viktor Ebedli geigt auf und sorgt für Vorentscheidung

Von Beginn an zeigte der USV Burgauberg eine starke Präsenz und setzte die Gäste aus Wallendorf-Mogersdorf früh unter Druck. In der 14. Minute war es dann soweit: Dominik Viktor Ebedli eröffnete den Torreigen und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Der Treffer beflügelte den USV Burgauberg, der weiter energisch nach vorne spielte.

Nur elf Minuten später, in der 25. Minute, war es erneut Ebedli, der den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Die Abwehr von Wallendorf-Mogersdorf fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Burgauberger. Ebedli zeigte sich in bestechender Form und war an fast jeder Offensivaktion seiner Mannschaft beteiligt.

In der 29. Minute schnürte Ebedli dann seinen Hattrick und stellte das Ergebnis auf 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Heim-Team sorgt für klare Verhältnisse

Auch nach der Pause blieb der USV Burgauberg die dominierende Mannschaft. In der 72. Minute trug sich Mitja Botjak in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0. Zwei Minuten später, in der 74. Minute, setzte Alessandro Francesko Baumgartner den nächsten Treffer und machte das 5:0 perfekt. Die Heimmannschaft spielte sich in einen Rausch und ließ den Gästen aus Wallendorf-Mogersdorf keine Chance.

In der 86. Minute gelang Wallendorf-Mogersdorf durch Stefan Andjelic immerhin der Ehrentreffer zum 5:1. Doch der USV Burgauberg ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Erneut war es Mitja Botjak, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 6:1 erzielte.

2. Klasse Süd B: Burgauberg : Wallendorf-Mogersdorf - 6:1 (3:0)

91 Mitja Botjak 6:1

86 Stefan Andjelic 5:1

74 Alessandro Francesko Baumgartner 5:0

72 Mitja Botjak 4:0

29 Dominik Viktor Ebedli 3:0

25 Dominik Viktor Ebedli 2:0

14 Dominik Viktor Ebedli 1:0

