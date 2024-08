Bell-Freistoß sichert SV Eltendorf spät Punkt gegen USV Burgauberg

Spielberichte

Freitag, 30. August 2024

Das Duell zwischen SV Eltendorf und USV Burgauberg in der 4. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) endete vor 150 Zuschauern mit einem dramatischen 1:1-Unentschieden. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs nahm die Partie in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt auf und gipfelte in einer turbulenten Schlussphase, in der sich beide Teams nichts schenkten.

Erste Halbzeit ohne ganz große Höhepunkte

Von Beginn an war klar, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Spiel zu dominieren. SV Eltendorf und USV Burgauberg starteten konzentriert ins Spiel und lieferten sich zahlreiche Zweikämpfe im Mittelfeld. Chancen blieben allerdings Mangelware, da beide Defensivreihen gut organisiert standen und keine gefährlichen Situationen zuließen.

Der Ball bewegte sich oft im Mittelfeld hin und her, ohne dass eine Mannschaft klare Akzente setzen konnte. Das Spiel blieb hart umkämpft, doch die Abwehrreihen dominierten die ersten 45 Minuten. Es fehlte beiden Teams an der zündenden Idee, um die Abwehr des Gegners zu überwinden. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und dramatische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der USV Burgauberg den Druck und wurde in der 55. Minute belohnt. Mitja Botjak nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Eltendorf und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch nur kurze Zeit später geriet Burgauberg in eine schwierige Situation, als Julian Schlaffer nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Gäste mussten fortan in Unterzahl weiterspielen.

Diese numerische Überlegenheit konnte SV Eltendorf zunächst nicht nutzen. Stattdessen entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in der beide Teams mit vollem Einsatz um jeden Ball kämpften. Die Spannung stieg minütlich und die Fans beider Lager wurden Zeugen eines intensiven Schlagabtausches.

In der 90. Minute kam es dann zum nächsten dramatischen Höhepunkt: Christoph Barton vom USV Burgauberg sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte. Nur Sekunden später nutzte Milan Beli die sich bietende Gelegenheit und verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:1-Ausgleich.

Die Partie endete schließlich nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 1:1-Unentschieden.

2. Klasse Süd B: Eltendorf : Burgauberg - 1:1 (0:0)

96 Milan Beli 1:1

55 Mitja Botjak 0:1

