UFC Gerersdorf-Sulz gewinnt gegen SV Ollersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:49

Im Zuge der 4. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich der UFC Gerersdorf-Sulz mit 3:1 gegen den SV Ollersdorf durch. Trotz eines ausgeglichenen ersten Durchgangs, in dem beide Mannschaften je ein Tor erzielten, dominierte der UFC Gerersdorf-Sulz die zweite Halbzeit und sicherte sich den Sieg. Hier ein detaillierter Blick auf die Ereignisse dieses spannenden Spiels.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit je einem Torerfolg

Die Partie zwischen dem UFC Gerersdorf-Sulz und dem SV Ollersdorf begann sofort mit intensiven Zweikämpfen und spannenden Aktionen. Beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. In der 39. Minute gelang es schließlich dem UFC Gerersdorf-Sulz, den ersten Treffer der Partie zu markieren. Sascha Wallesz netzte für die Gastgeber ein und sorgte damit für die 1:0-Führung.

Der SV Ollersdorf ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete prompt. Nur zwei Minuten später, in der 41. Minute, war es Marco Peischl, der den Ausgleich für die Gäste erzielte. Mit einem geschickten Abschluss ließ er dem Torhüter des UFC Gerersdorf-Sulz keine Chance und stellte den 1:1-Halbzeitstand her. Beide Teams gingen somit mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die Kabinen, was auf eine spannende zweite Halbzeit hoffen ließ.

Entscheidende zweite Halbzeit - Hausherren gewinnen dank Joszt und Toth

Nach der Pause kam der UFC Gerersdorf-Sulz entschlossen aus der Kabine und übernahm die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 58. Minute gelang Simon Joszt der wichtige Treffer zum 2:1. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Gastgeber erneut in Führung und setzte den SV Ollersdorf unter Druck.

Der SV Ollersdorf bemühte sich, den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des UFC Gerersdorf-Sulz stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. In der 72. Minute machte Laszlo Toth dann alles klar. Mit einem sehenswerten Tor erhöhte er auf 3:1 und stellte damit den Endstand her.

2. Klasse Süd B: Gerersdorf-Sulz : Ollersdorf - 3:1 (1:1)

72 Laszlo Toth 3:1

58 Simon Joszt 2:1

41 Marco Peischl 1:1

39 Sascha Wallesz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.