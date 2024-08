SV Rohrbrunn gewinnt "Thriller" gegen Sankt Michael

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:51

In einem höchst unterhaltsamen Duell zwischen dem SV Rohrbrunn und Sankt Michael setzte sich das Heimteam knapp mit 3:2 durch. Bereits zur Halbzeit lag der SV Rohrbrunn komfortabel mit 2:0 in Führung, doch Sankt Michael kämpfte sich in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll zurück. Letztendlich reichte es jedoch nicht für die Gäste, und der SV Rohrbrunn konnte sich über einen wichtigen Heimsieg in der 4. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) freuen.

Frühe Führung für den SV Rohrbrunn durch Smok und Brunner

Das Spiel begann mit einem schnellen ersten Warnschuss von Sankt Michael, doch es sollte der SV Rohrbrunn sein, der das erste Mal jubeln durfte. In der 22. Minute verwandelte Ivan Smok einen Elfmeter zur 1:0-Führung für das Heimteam. Diese frühe Führung setzte die Gäste unter Druck und ließ das Heimteam mit breiter Brust weiterspielen.

Nur wenige Minuten später, in der 35. Minute, legte Bernd Brunner nach und erhöhte auf 2:0 für den SV Rohrbrunn. Das Spiel schien bereits zur Halbzeitpause zugunsten des SV Rohrbrunn entschieden zu sein.

Spannende zweite Halbzeit - knapper Heimsieg

Die zweite Halbzeit begann spektakulär. Bereits in der 48. Minute erzielte Antoni Prizmic das 3:0 für den SV Rohrbrunn, was die Vorentscheidung zu sein schien. Doch die Gäste gaben sich nicht auf und kämpften weiter. In der 52. Minute gelang Sankt Michael durch ein Eigentor von Florian Kernbichler der Anschlusstreffer zum 3:1.

Nur eine Minute später, in der 53. Minute, verkürzte Blaz Kocijan weiter auf 3:2 und brachte Sankt Michael damit zurück ins Spiel. Der Druck auf den SV Rohrbrunn nahm zu, und die Gäste setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Der Gast zeigte in dieser Phase eine beeindruckende Offensivleistung und brachte die Abwehr des SV Rohrbrunn mehrfach in Bedrängnis.

Trotz mehrerer Chancen und eines intensiven Schlussspurts gelang es Sankt Michael jedoch nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der SV Rohrbrunn verteidigte seine knappe Führung geschickt und brachte den Sieg über die Zeit.

2. Klasse Süd B: Rohrbrunn : Sankt Michael - 3:2 (2:0)

53 Blaz Kocijan 3:2

52 Eigentor durch Florian Kernbichler 3:1

48 Antoni Prizmic 3:0

35 Bernd Brunner 2:0

22 Ivan Smok 1:0

