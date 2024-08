FC Stinatz gegen Wallendorf-Mogersdorf endet 2:3 nach packender zweiter Halbzeit

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:52

Im Rahmen der 4. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) trafen der FC Stinatz und Wallendorf-Mogersdorf aufeinander. Beide Teams starteten punktgleich in die Partie, was die Erwartungen an das Spiel hochschraubte. Nach einer intensiven und hart umkämpften Begegnung setzte sich schließlich Wallendorf-Mogersdorf mit 3:2 durch. Das Spiel bot zahlreiche Chancen, emotionale Höhepunkte und einige beeindruckende Tore.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann dynamisch, als der Schiedsrichter die Begegnung anpfiff. Bereits in der 6. Minute ergab sich eine gute Freistoßmöglichkeit für den FC Stinatz nach einem Handspiel der Gäste. Der Ball landete jedoch im Fangnetz, und so blieb es zunächst beim 0:0. Auf der anderen Seite rettete die Stange für Stinatz nach einem Weitschuss der Gäste in der 17. Minute. Diese frühen Chancen setzten den Ton für den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit.

Wallendorf-Mogersdorf zeigte sich offensiv stark und hatte in der 33. Minute eine Freistoßchance aus 20 Metern, die jedoch ungenutzt blieb. Drei Minuten später parierte der Torhüter Gabriel Gerbafczits von Stinatz eine 1-gegen-1-Situation Weltklasse. Bis zur Halbzeitpause gab es einige weitere Chancen für die Gäste, doch ein Treffer wollte nicht gelingen. So endete die erste Halbzeit torlos, aber nicht ohne spannende Momente.

Tore und Dramatik in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. Bereits in der 49. Minute erzielte Adam Jakupović das 1:0 für Wallendorf-Mogersdorf und brachte sein Team in Führung. Die Reaktion des FC Stinatz ließ nicht lange auf sich warten: In der 55. Minute traf Anto Tecic zum Ausgleich und stellte das Spiel wieder auf Anfang. Das Duell blieb intensiv, und die Spieler kämpften um jeden Ball.

Nach einer Trinkpause in der 63. Minute ging Wallendorf-Mogersdorf erneut in Führung. Wieder war es Adam Jakupović, der in der 60. Minute das 2:1 erzielte. Stinatz fand sich nun erneut im Rückstand und musste alles daran setzen, den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste nutzen ihre Chancen effizient und erhöhten in der 78. Minute durch Stefan Andjelić auf 3:1. Damit schien das Spiel entschieden, doch Stinatz gab nicht auf.

David Sagmeister brachte in der 80. Minute sein Team mit dem 2:3 wieder heran und sorgte für eine spannende Schlussphase. In den verbleibenden Minuten, inklusive vier Minuten Nachspielzeit, setzte Stinatz alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Doch Wallendorf-Mogersdorf verteidigte geschickt und ließ keinen weiteren Treffer zu. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 3:2-Sieg für die Gäste.

2. Klasse Süd B: Stinatz : Wallendorf-Mogersdorf - 2:3 (0:0)

80 David Sagmeister 2:3

78 Stefan Andjelic 1:3

60 Adam Jakupovi? 1:2

55 Anto Tecic 1:1

49 Adam Jakupovi? 0:1

