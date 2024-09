Dominanter Heimsieg: Sankt Michael besiegt UFC Gerersdorf-Sulz mit 4:1

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:55

In einem kurzweiligen Spiel der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich Sankt Michael überzeugend mit 4:1 gegen UFC Gerersdorf-Sulz durch. Mit zwei Treffern von Blaz Kocijan und einem Doppelpack von Ivan Kovacec konnte die Heim-Mannschaft den Grundstein für ihren Erfolg legen.

Guter Start für Sankt Michael - Anschlusstor in der Nachspielzeit

Das Spiel begann mit einer intensiven Anfangsphase, in der Sankt Michael schnell die Kontrolle übernahm. Bereits in der 17. Minute erzielte Ivan Kovacec nach einer präzisen Flanke von Blaz Kocijan das 1:0 per Kopf. Dieser frühe Führungstreffer setzte den UFC Gerersdorf-Sulz sofort unter Druck.

Das Heim-Team blieb auch nach dem Führungstreffer am Drücker und konnte in der 38. Minute erneut jubeln. Blaz Kocijan markierte das 2:0 mit einem sehenswerten Treffer. Dieser Doppelschlag innerhalb von gut 20 Minuten war ein deutlicher Fingerzeig auf die Dominanz der Gastgeber.

Doch UFC Gerersdorf-Sulz ließ sich davon nicht entmutigen und konnte kurz vor der Halbzeit durch Mate Temlen den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen. Dieses Tor in der 45. Minute brachte wieder etwas Spannung ins Spiel, da die Gäste nun wieder Hoffnung schöpften.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte Sankt Michael jedoch schnell wieder ein Zeichen und erstickte die Hoffnungen der Gäste im Keim. In der 55. Minute stellte Ivan Kovacec mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Dieses Tor zum 3:1 war ein klarer Hinweis darauf, dass Sankt Michael entschlossen war, das Spiel zu gewinnen.

Auch in der Schlussphase blieb Sankt Michael die spielbestimmende Mannschaft und konnte in der 88. Minute erneut jubeln. Blaz Kocijan machte mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar und stellte den Endstand von 4:1 her. Damit war der verdiente Sieg für Sankt Michael besiegelt.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem deutlichen 4:1-Erfolg für Sankt Michael, die damit einen weiteren wichtigen Sieg in der 2. Klasse Süd B (BGLD) einfahren konnten.

2. Klasse Süd B: Sankt Michael : Gerersdorf-Sulz - 4:1 (2:1)

91 Blaz Kocijan 4:1

55 Ivan Kovacec 3:1

46 Mate Temlen 2:1

38 Blaz Kocijan 2:0

16 Ivan Kovacec 1:0

