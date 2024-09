Punkteteilung im packenden Duell: SV Ollersdorf gegen FC Stinatz endet 3:3

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:42

Ein kurzweiliges Aufeinandertreffen zwischen dem SV Ollersdorf und dem FC Stinatz fand am Sonntag in der Storchenarena statt. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, das mit einem gerechten 3:3-Unentschieden endete. Besonders die zweite Hälfte hatte es in sich, als SV Ollersdorf nach einem Rückstand noch einmal zurückkam und ausglich.

Erste Halbzeit: Ein Schlagabtausch auf Augenhöhe

Die Partie begann mit einem hohen Tempo und bereits nach 27 Minuten konnte der FC Stinatz das erste Mal jubeln. Anto Tecic nutzte eine Gelegenheit und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Antwort des SV Ollersdorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 31. Minute erzielte Mate Varga den Ausgleich zum 1:1, was das Spiel erneut spannend machte.

Doch auch der FC Stinatz blieb weiterhin gefährlich. Nur vier Minuten später, in der 35. Minute, gelang Matteo Gradwohl das 1:2 und brachte sein Team erneut in Führung. Das Spiel entwickelte sich zu einem wahren Schlagabtausch, als Julian Strobl vom SV Ollersdorf in der 40. Minute per Kopfball den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte der FC Stinatz dann noch einmal nach. Martin Vrbek traf in der 45. Minute zum 2:3, wodurch die Gäste mit einer knappen Führung in die Kabinen gingen. Es war eine aufregende erste Halbzeit, in der beide Mannschaften ihr Können zeigten und das Spiel offen gestalteten.

Zweite Halbzeit: Der späte Ausgleich

Der SV Ollersdorf zeigte sich kämpferisch und versuchte, den Rückstand aufzuholen. In der 80. Minute war es dann soweit: Nach einer großartigen Parade des FC Stinatz-Torhüters konnte Balint Matyas Jona den Nachschuss im Netz unterbringen und erzielte das 3:3 für den SV Ollersdorf. Die Fans in der Storchenarena waren außer sich vor Freude und peitschten ihr Team weiter nach vorne.

In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal spannend. In der 87. Minute hatte der FC Stinatz die große Chance, erneut in Führung zu gehen, doch der Angreifer setzte den Ball nur ins Fangnetz.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter das packende Duell mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern ein unterhaltsames Fußballspiel.

2. Klasse Süd B: Ollersdorf : Stinatz - 3:3 (2:3)

80 Balint Matyas Jona 3:3

45 Martin Vrbek 2:3

40 Julian Strobl 2:2

35 Matteo Gradwohl 1:2

31 Mate Varga 1:1

27 Anto Tecic 0:1



