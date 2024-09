SV Eltendorf triumphiert in Torfestival gegen Wallendorf-Mogersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:41

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich der SV Eltendorf auswärts mit einem klaren 6:2 gegen Wallendorf-Mogersdorf durch. Trotz eines spannenden Beginns und einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehte SV Eltendorf in der zweiten Hälfte mächtig auf und sicherte sich den verdienten Sieg. Insbesondere Alex Österle und Luka Kotnik waren die herausragenden Akteure des Spiels.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Halbzeit

Wallendorf-Mogersdorf startete stark in die Partie und ging bereits in der 20. Minute in Führung. Der Treffer zum 1:0 durch Adam Jakupovic ließ die Heim-Fans jubeln und setzte die Gäste unter Druck. Doch SV Eltendorf ließ sich nicht beirren und zeigte sich wenig beeindruckt von dem frühen Rückstand. In der 35. Minute gelang Luka Kotnik der Ausgleichstreffer zum 1:1, wodurch das Spiel zur Halbzeit wieder völlig offen war.

Entscheidende zweite Halbzeit - Gäste geigen auf

Nach der Pause legte SV Eltendorf noch einmal einen Gang zu und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Milan Beli brachte die Gäste in der 55. Minute mit einem Treffer zum 2:1 in Führung. Doch Wallendorf-Mogersdorf gab sich nicht geschlagen und Stefan Andjelic erzielte nur zwei Minuten später den erneuten Ausgleich zum 2:2.

Ab der 61. Minute begann dann die Show von Alex Österle. Mit seinem Treffer zum 3:2 brachte er SV Eltendorf erneut in Front. Nur eine Minute später musste Wallendorf-Mogersdorf einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Manuel Lex sah die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen. In Unterzahl hatte die Heimmannschaft wenig entgegenzusetzen. Luka Kotnik nutzte die Gunst der Stunde und erhöhte in der 62. Minute auf 4:2.

SV Eltendorf setzte weiter nach und ließ keine Zweifel mehr am Ausgang der Partie aufkommen. Alex Österle erhöhte mit seinem Treffer in der 72. Minute auf 5:2 und machte damit endgültig alles klar. Den Schlusspunkt setzte erneut Alex Österle in der 87. Minute mit seinem dritten Tor des Tages zum 6:2-Endstand.

2. Klasse Süd B: Wallendorf-Mogersdorf : Eltendorf - 2:6 (1:1)

87 Alex Österle 2:6

72 Alex Österle 2:5

62 Luka Kotnik 2:4

61 Alex Österle 2:3

57 Stefan Andjelic 2:2

55 Milan Beli 1:2

35 Luka Kotnik 1:1

20 Adam Jakupovi? 1:0

