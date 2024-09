SV Rohrbrunn triumphiert über Wallendorf-Mogersdorf in torreichem Duell

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:30

Der SV Rohrbrunn feierte einen deutlichen 7:3-Sieg gegen Wallendorf-Mogersdorf in einem unterhaltsamen Spiel der 2. Klasse Süd B (BGLD). Die Hausherren dominierten die Partie von Anfang an und sicherten sich zur Halbzeit eine komfortable Führung von 5:1. Trotz der Bemühungen der Gäste, das Spiel zu drehen, blieb der SV Rohrbrunn überlegen und baute den Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus.

Frühe Dominanz des SV Rohrbrunn

Schon in der Anfangsphase des Spiels zeigte der SV Rohrbrunn seine offensive Stärke. Bereits in der 7. Minute gelang Antoni Prizmic das erste Tor für die Gastgeber. Diese frühe Führung setzte die Gäste unter Druck und zwang sie zu Fehlern. Nur vier Minuten später erhöhte Dario Soltic mit einem weiteren Treffer auf 2:0.

Wallendorf-Mogersdorf zeigte jedoch eine kämpferische Einstellung und konnte in der 16. Minute durch Adam Jakupović auf 2:1 verkürzen. Dies schien kurzzeitig Hoffnung bei den Gästen zu wecken, doch diese wurde schnell zunichte gemacht. In den folgenden Minuten zog der SV Rohrbrunn das Tempo wieder an und erzielte in der 29. Minute das 3:1 durch Ivan Smok. Nur zwei Minuten später erhöhte Antoni Prizmic auf 4:1, bevor Dario Soltic in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer den Halbzeitstand von 5:1 herstellte.

Weitere Torerfolge in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause versuchte Wallendorf-Mogersdorf, das Spiel noch einmal spannend zu gestalten. Stefan Andjelic erzielte in der 57. Minute das 5:2 und gab seiner Mannschaft somit einen Hoffnungsschimmer. Doch der SV Rohrbrunn zeigte sich unbeeindruckt und stellte in der 85. Minute durch Ivan Smok den alten Vier-Tore-Abstand wieder her.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von weiteren Toren. In der 88. Minute erzielte Dario Soltic seinen dritten Treffer des Tages und komplettierte damit seinen Triplepack, was den Spielstand auf 7:2 erhöhte. In den letzten Minuten des Spiels konnte Wallendorf-Mogersdorf noch einen Elfmeter herausholen, den Stefan Andjelic sicher verwandelte und somit den Endstand von 7:3 markierte.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem klaren Sieg für den SV Rohrbrunn, der seine Dominanz von Anfang bis Ende des Spiels unter Beweis stellte. Wallendorf-Mogersdorf kämpfte tapfer, konnte aber den druckvollen Angriffen des SV Rohrbrunn nicht standhalten.

2. Klasse Süd B: Rohrbrunn : Wallendorf-Mogersdorf - 7:3 (5:1)

92 Stefan Andjelic 7:3

88 Dario Soltic 7:2

85 Ivan Smok 6:2

57 Stefan Andjelic 5:2

35 Dario Soltic 5:1

31 Antoni Prizmic 4:1

29 Ivan Smok 3:1

16 Adam Jakupovi? 2:1

11 Dario Soltic 2:0

7 Antoni Prizmic 1:0

