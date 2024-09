Spannendes Unentschieden zwischen UFC Gerersdorf-Sulz und USV Burgauberg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Süd B trennte sich der UFC Gerersdorf-Sulz mit einem 2:2-Unentschieden vom USV Burgauberg. Beide Teams lieferten sich ein hart umkämpftes Match, das von Anfang bis Ende spannend blieb. Während die Gastgeber zweimal in Führung gingen, gelang es den Gästen aus Burgauberg jedes Mal, auszugleichen und einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Blitzstart für Gerersdorf-Sulz - rasche Reaktion

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für den UFC Gerersdorf-Sulz. Bereits in der 12. Minute gelang Sascha Wallesz das Führungstor. Der schnelle Treffer sorgte für große Euphorie bei den Heimfans und setzte den USV Burgauberg früh unter Druck. Die Gastgeber versuchten, ihre Führung auszubauen, doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kämpften sich zurück ins Spiel.

In der 17. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich für USV Burgauberg. Dominik Viktor Ebedli erzielte das Tor zum 1:1 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Beide Mannschaften lieferten sich in der Folgezeit ein intensives Duell, ohne jedoch weitere Treffer in der ersten Halbzeit zu erzielen. Der Halbzeitstand von 1:1 spiegelte das ausgeglichene Spielgeschehen wider.

Spannung in der zweiten Hälfte - am Ende ein Remis

Nach der Pause erwischte erneut der UFC Gerersdorf-Sulz den besseren Start. In der 52. Minute traf Simon Joszt mit einem sehenswerten Sonntagsschuss zum 2:1. Dieser erneute Führungstreffer sorgte für großen Jubel bei den Heimfans und setzte die Gäste unter Zugzwang.

Das Spiel wurde hitziger, als Tobias Kranz vom UFC Gerersdorf-Sulz in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Durch diese numerische Unterlegenheit mussten die Gastgeber fortan mit einem Spieler weniger auskommen. USV Burgauberg nutzte diese Gelegenheit und erhöhte den Druck auf das Tor der Gastgeber.

In der 71. Minute belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen. Rok Sinko erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2. Dieser Treffer verlieh dem Spiel noch einmal zusätzliche Spannung. Beide Teams hatten in der verbleibenden Spielzeit Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb schließlich beim gerechten Unentschieden.

Die Nachspielzeit betrug drei Minuten, doch auch diese reichten nicht mehr aus, um einen weiteren Treffer zu erzielen. Der Schlusspfiff besiegelte das 2:2, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt begnügen.

2. Klasse Süd B: Gerersdorf-Sulz : Burgauberg - 2:2 (1:1)

71 Rok Sinko 2:2

52 Simon Joszt 2:1

17 Dominik Viktor Ebedli 1:1

12 Sascha Wallesz 1:0

