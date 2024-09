Sankt Michael fegt FC Stinatz mit 5:1 vom Platz

Spielberichte

Im Duell der 2. Klasse Süd B (BGLD) zeigte Sankt Michael eine beeindruckende Leistung und ließ dem FC Stinatz keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Sankt Michael mit 3:0 und konnte das Spiel letztlich klar mit 5:1 für sich entscheiden. Ein herausragender Akteur war Blaz Kocijan, der gleich vier Tore erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Dominanter Beginn von Sankt Michael - Vorentscheidung in Akt eins

Gleich zu Beginn übernahm Sankt Michael die Kontrolle über das Spiel und setzte den FC Stinatz stark unter Druck. Bereits in der 18. Minute war es Ivan Kovacec, der die Hausherren mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Die Zuschauer hatten kaum Zeit, sich von diesem frühen Tor zu erholen, da schlug Sankt Michael erneut zu. In der 27. Minute erhöhte Blaz Kocijan nach einer schönen Kombination auf 2:0. Der FC Stinatz fand zu diesem Zeitpunkt kein Mittel, um die Angriffe der Gastgeber zu stoppen.

In der 42. Minute zeigte Sankt Michael erneut seine offensive Stärke. Julian Kienzl war zur Stelle und erzielte das 3:0, was den Halbzeitstand markierte. Die Mannschaft von Sankt Michael dominierte das Geschehen und ließ kaum Chancen für den Gegner zu. Die Fans konnten mit einer komfortablen Führung ihrer Mannschaft in die Pause gehen.

Blaz Kocijan stiehlt die Show

Nach dem Seitenwechsel versuchte der FC Stinatz, ins Spiel zurückzufinden. In der 56. Minute gelang Mihai-Razvan Nastase der Anschlusstreffer zum 3:1, was kurzzeitig Hoffnung auf eine Wende aufkeimen ließ. Doch diese Hoffnungen wurden schnell wieder zunichtegemacht. Nur drei Minuten später stellte Blaz Kocijan mit seinem zweiten Tor des Tages den alten Abstand wieder her. Klemens Neubauer bereitete dieses Tor mit einer sehenswerten Aktion vor, sodass Kocijan nur noch einschieben musste.

Der Torreigen war damit noch nicht beendet. In der 62. Minute machte Kocijan seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 4:1 für Sankt Michael. Der FC Stinatz war zu diesem Zeitpunkt endgültig geschlagen und konnte dem Druck der Heimmannschaft nichts mehr entgegensetzen. Nur wenige Minuten später, in der 68. Minute, setzte Blaz Kocijan mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt. Dieser Treffer zum 5:1 besiegelte endgültig das Schicksal des FC Stinatz und sicherte Sankt Michael einen eindrucksvollen Heimsieg.

2. Klasse Süd B: Sankt Michael : Stinatz - 5:1 (3:0)

68 Blaz Kocijan 5:1

63 Blaz Kocijan 4:1

56 Mihai-Razvan Nastase 3:1

42 Julian Kienzl 3:0

27 Blaz Kocijan 2:0

18 Ivan Kovacec 1:0

