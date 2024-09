SV Eltendorf bezwingt SV Rohrbrunn nach starker zweiter Hälfte

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:51

In einem spannenden Match der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich der SV Eltendorf souverän gegen den SV Rohrbrunn durch und sicherte sich einen verdienten 3:0-Erfolg. Nachdem die erste Halbzeit torlos endete, drehte der SV Eltendorf in der zweiten Hälfte richtig auf und erzielte drei Tore. Gergö Gerebics, Matthias Thier und Luka Kotnik trugen sich in die Torschützenliste ein und sorgten für die Entscheidung.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Eltendorf und dem SV Rohrbrunn begann, wie es in vielen Begegnungen üblich ist, mit einer vorsichtigen Abtastphase beider Teams. Beide Mannschaften bemühten sich, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, ohne dabei große Risiken einzugehen. In der Anfangsphase konnten keine nennenswerten Torchancen herausgespielt werden, da die Defensivreihen beider Teams gut organisiert waren.

Im Verlauf der ersten Halbzeit konnte sich keine Mannschaft entscheidend durchsetzen. Der SV Eltendorf zeigte sich zwar etwas aktiver, doch auch der SV Rohrbrunn verteidigte konsequent und ließ nur wenige Möglichkeiten zu. Trotz einiger vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten blieben die Torhüter weitgehend beschäftigungslos, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

SV Eltendorf dreht auf und gewinnt souverän

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild merklich. Der SV Eltendorf kam mit neuem Schwung aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Gäste aus Rohrbrunn. In der 63. Minute wurde dieser Einsatz erstmals belohnt: Gergö Gerebics erzielte das 1:0 für den SV Eltendorf und brach damit den Bann. Gerebics setzte sich gegen die Abwehr durch und ließ dem Torhüter von SV Rohrbrunn keine Chance.

Der Führungstreffer gab dem SV Eltendorf zusätzlichen Auftrieb. Nur 14 Minuten später, in der 77. Minute, konnte Matthias Thier nachlegen und das 2:0 erzielen. Mit einem präzisen Schuss ins Netz baute Thier die Führung weiter aus. Die Gäste aus Rohrbrunn schienen in dieser Phase des Spiels keine Antwort auf die Angriffe des SV Eltendorf zu finden und gerieten zunehmend unter Druck.

In der Schlussphase der Partie setzte der SV Eltendorf noch einen drauf. Luka Kotnik sorgte in der 80. Minute mit seinem Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung. Kotnik nutzte eine Unachtsamkeit der Rohrbrunner Abwehr und vollendete souverän. Damit war das Spiel zugunsten des SV Eltendorf entschieden, und die letzten Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SV Eltendorf, der in der zweiten Halbzeit seine Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

2. Klasse Süd B: Eltendorf : Rohrbrunn - 3:0 (0:0)

80 Luka Kotnik 3:0

77 Matthias Thier 2:0

63 Gergö Gerebics 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.