Andjelic-Goldtor: Wallendorf-Mogersdorf ringt UFC Gerersdorf-Sulz nieder

Details Montag, 23. September 2024 06:54

In einem umkämpften Match der 2. Klasse Süd B konnte sich Wallendorf-Mogersdorf mit einem knappen 1:0-Sieg gegen UFC Gerersdorf-Sulz durchsetzen. Das Tor des Tages erzielte Stefan Andjelic in der 35. Minute, womit die Hausherren vor heimischer Kulisse einen wichtigen Dreier einfahren konnten. In einem Spiel, das von Taktik und wenigen klaren Torchancen geprägt war, behielt Wallendorf-Mogersdorf letztlich die Oberhand.

Erste Halbzeit: Andjelic bringt die Führung

Die Partie startete mit einer kurzen Abtastphase, in der sich beide Mannschaften zunächst auf die Defensive konzentrierten. Wallendorf-Mogersdorf, das vor heimischem Publikum spielte, versuchte früh, das Spielgeschehen an sich zu reißen, während UFC Gerersdorf-Sulz vor allem auf Konter lauerte.

Es dauerte bis zur 35. Minute, bis das Spiel seinen entscheidenden Moment erlebte. Nach einem gut herausgespielten Angriff konnte Stefan Andjelic das Leder im Netz der Gäste unterbringen. Ein schneller, präziser Spielzug ermöglichte Andjelic den Abschluss, der den Ball souverän ins Tor beförderte. Dieses 1:0 war nicht nur ein Ausdruck der spielerischen Überlegenheit von Wallendorf-Mogersdorf in dieser Phase des Spiels, sondern stellte auch die Weichen für den späteren Sieg.

Nach dem Führungstreffer zog sich Wallendorf-Mogersdorf etwas zurück und überließ UFC Gerersdorf-Sulz mehr Spielanteile. Die Gäste versuchten nun ihrerseits, den Ausgleich zu erzwingen, fanden aber selten einen Weg durch die gut organisierte Abwehr der Hausherren. Mit der knappen Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Defensive steht stabil

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. UFC Gerersdorf-Sulz drängte auf den Ausgleich, fand aber weiterhin kaum Mittel, die solide Abwehr von Wallendorf-Mogersdorf ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Heimelf beschränkte sich zunehmend darauf, das Ergebnis zu verwalten und lauerte auf Konterchancen.

Die Verteidigung von Wallendorf-Mogersdorf stand dabei felsenfest und ließ kaum nennenswerte Torchancen zu. Immer wieder versuchten die Gäste, durch die Mitte zu kommen oder über die Flügel Angriffe zu starten, doch meist endeten diese Bemühungen schon vor dem Strafraum. Auch Standardsituationen brachten nicht den erhofften Erfolg für UFC Gerersdorf-Sulz.

Auf der anderen Seite verpasste es Wallendorf-Mogersdorf, das Spiel durch einen zweiten Treffer vorzeitig zu entscheiden. Einige wenige Konterchancen blieben ungenutzt, doch die knappe Führung geriet zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr.

So verlief die zweite Halbzeit ohne große Höhepunkte, wobei beide Mannschaften vor allem durch taktisches Verhalten und kämpferischen Einsatz auffielen. Die Uhr tickte herunter, und als der Schlusspfiff ertönte, konnte Wallendorf-Mogersdorf den knappen, aber verdienten Sieg bejubeln.

2. Klasse Süd B: Wallendorf-Mogersdorf : Gerersdorf-Sulz - 1:0 (1:0)

35 Stefan Andjelic 1:0

