USV Burgauberg feiert Heimsieg über SV Ollersdorf mit 3:0

Details Montag, 23. September 2024 06:56

Im Aufeinandertreffen zwischen dem USV Burgauberg und dem SV Ollersdorf in der 7. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) zeigte Burgauberg eine beeindruckende Leistung und setzte sich souverän mit 3:0 durch. Vor allem Mitja Botjak stach hervor und war maßgeblich an dem klaren Sieg beteiligt. Schon in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg, während Ollersdorf kaum zur Entfaltung kam.

Frühe Führung durch Mitja Botjak - 2:0 zur Pause

Kaum war das Spiel angepfiffen, nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand. Bereits in der 18. Minute war es Mitja Botjak, der nach einem gelungenen Spielzug das erste Tor des Tages erzielte und damit den USV Burgauberg in Führung brachte. Der Treffer gab den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen, während Ollersdorf nach einer Möglichkeit suchte, ins Spiel zu finden.

Wenige Minuten später, in der 25. Minute, erzielte Burgauberg zwar ein weiteres Tor, doch dieses wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

In der 38. Minute schlug Burgauberg dann erneut zu: Dominik Viktor Ebedli erhöhte nach einem gekonnten Angriff auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause war Ollersdorf nicht in der Lage, dem Druck der Hausherren standzuhalten. Die erste Halbzeit endete somit mit einer komfortablen Führung für Burgauberg.

Mitja Botjak krönt seine Leistung

Nach der Pause machte Burgauberg genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Ein vielversprechender Angriff in der 48. Minute brachte zwar kein Tor, zeigte aber deutlich, dass die Gastgeber weiterhin auf das nächste Tor drängten. Ollersdorf konnte diesen Druck nicht in eigene Chancen ummünzen und blieb weitgehend harmlos.

Der USV Burgauberg spielte das Spiel souverän herunter und ließ keine Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Schließlich war es erneut Mitja Botjak, der in der 89. Minute das 3:0 erzielte und damit seinen Doppelpack perfekt machte. Dieser Treffer besiegelte die endgültige Niederlage für Ollersdorf und setzte den Schlusspunkt unter eine Partie.

2. Klasse Süd B: Burgauberg : Ollersdorf - 3:0 (2:0)

89 Mitja Botjak 3:0

38 Dominik Viktor Ebedli 2:0

18 Mitja Botjak 1:0

