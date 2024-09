Spektakulärer 5:4-Sieg des FC Stinatz gegen SV Rohrbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 22:49

In einem dramatischen und torreichen Spiel setzten sich die Gastgeber des FC Stinatz mit 5:4 gegen den SV Rohrbrunn durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore, und das Tempo wurde auch in der zweiten Hälfte gehalten. Am Ende behielt der FC Stinatz die Oberhand und feierte einen knappen, aber verdienten Sieg.

Frühe Führung und wilder Schlagabtausch

Bereits nach 19 Minuten ging der FC Stinatz durch Anto Tecic in Führung. Tecic, der sich an diesem Tag in Topform präsentierte, sorgte in der 24. Minute für das zweite Tor der Gastgeber. Sein Traumtor von der Mittellinie war ein absolutes Highlight und brachte die Fans von Stinatz zum Jubeln.

Nur eine Minute später erhöhte Matteo Gradwohl auf 3:0 für den FC Stinatz. Es schien, als ob das Spiel bereits entschieden sei, doch SV Rohrbrunn kämpfte sich zurück. Ivan Smok traf in der 36. Minute für die Gäste und brachte sie wieder ins Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Smok erneut auf 3:2, sodass die Partie zur Halbzeitpause wieder offen war.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. In der 55. Minute erzielte Dario Soltic den Ausgleich für den SV Rohrbrunn, der nun wieder Hoffnung schöpfte.

Nur zwei Minuten später brachte David Sagmeister den FC Stinatz wieder in Führung. Sein Tor zum 4:3 sorgte für erneute Euphorie bei den Gastgebern. Doch der Schlagabtausch ging weiter. In der 72. Minute traf Anto Tecic erneut und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung für den FC Stinatz wieder her. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 5:3 schien das Spiel entschieden zu sein.

Doch in der 79. Minute passierte ein Eigentor, das von Mihai-Razvan Nastase erzielt wurde, und der SV Rohrbrunn kam erneut auf ein Tor heran. Nun war wieder alles offen und die letzten Minuten des Spiels waren an Dramatik kaum zu überbieten. Der FC Stinatz verteidigte seine Führung jedoch bis zum Schluss und gewann das Spiel mit 5:4.

2. Klasse Süd B: Stinatz : Rohrbrunn - 5:4 (3:2)

79 Eigentor durch Mihai-Razvan Nastase 5:4

72 Anto Tecic 5:3

57 David Sagmeister 4:3

55 Dario Soltic 3:3

46 Ivan Smok 3:2

36 Ivan Smok 3:1

25 Matteo Gradwohl 3:0

24 Anto Tecic 2:0

19 Anto Tecic 1:0

