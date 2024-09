SV Eltendorf triumphiert gegen UFC Gerersdorf-Sulz

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 19:24

In einer spannenden Begegnung der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich der SV Eltendorf gegen den UFC Gerersdorf-Sulz mit einem klaren 3:1 durch. Die Partie, die in Eltendorf stattfand, bot zahlreiche Höhepunkte und dramatische Wendungen, die das Spiel zu einem packenden Erlebnis machten. Schon in der ersten Hälfte konnte Eltendorf in Führung gehen, während Gerersdorf-Sulz in der zweiten Halbzeit zeitweilig ausglich. Letztlich behielt Eltendorf jedoch die Oberhand und sicherte sich den Sieg.

Freistoßtor ebnet Weg für den SV Eltendorf

Das Spiel begann mit einer nervösen Anfangsphase, in der sich beide Teams zunächst abtasteten. Bereits in der 15. Minute hatte Eltendorf eine vielversprechende Chance, als Alex Österle einen Schuss abfeuerte, der jedoch das Ziel verfehlte. Kurz darauf, in der 21. Minute, konnte Gerersdorf-Sulz einen Eckball nicht verwerten, und Eltendorf hielt den Druck aufrecht. Die erste wirklich gefährliche Situation für Eltendorf entstand in der 29. Minute, als Lazlo Toth den Ball an Goalie Giesl vorbei zog, doch Gerebics klärte die Situation brillant auf der Linie.

In der 35. Minute war es dann soweit: Milan Beli trat zu einem Freistoß an und versenkte den Ball souverän im Netz. Dieses Tor ließ die Fans des SV Eltendorf jubeln und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Die restlichen Minuten der ersten Halbzeit verliefen ohne größere Vorkommnisse, sodass die Teams mit diesem Zwischenstand in die Pause gingen.

Ausgleich und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Gerersdorf-Sulz den Druck und kam in der 57. Minute zum Ausgleich. Noel Karóczkai nutzte eine Chance und brachte den Ball im Tor unter. Dies stellte das Spiel auf den Kopf und es schien, als könnte Gerersdorf-Sulz das Momentum für sich nutzen. Doch Eltendorf ließ sich nicht beirren und setzte seinerseits auf Offensive.

Die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und kämpften weiter. Die Belohnung für ihren Einsatz folgte in der 80. Minute: Alex Österle traf nach einem perfekten Pass von Milan Beli und brachte Eltendorf mit 2:1 in Führung.

Gerersdorf-Sulz versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch in der 90. Minute setzte David Schweinzer den Schlusspunkt, als er den Ball zum 3:1-Endstand ins Netz beförderte. Dieses Tor besiegelte den Sieg für den SV Eltendorf und ließ die Heimfans in Freude ausbrechen.

2. Klasse Süd B: Eltendorf : Gerersdorf-Sulz - 3:1 (1:0)

94 David Schweinzer 3:1

80 Alex Österle 2:1

57 Noel Karóczkai 1:1

35 Milan Beli 1:0

