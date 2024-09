USV Burgauberg unterliegt Sankt Michael deutlich mit 1:4

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 19:25

Ein spannendes Duell in der 2. Klasse Süd B (BGLD) endete mit einem klaren Sieg für Sankt Michael gegen USV Burgauberg. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gastgeber setzten sich die Gäste aus Sankt Michael mit 4:1 durch.

Erste Halbzeit: Sankt Michael übernimmt die Führung

Das Spiel startete mit hoher Intensität, und bereits in der 16. Minute gelang es Blaz Kocijan, das erste Tor für Sankt Michael zu erzielen. Nach einem gut herausgespielten Angriff fand Kocijan eine Lücke in der Abwehr von USV Burgauberg und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Zweite Halbzeit: Sankt Michael baut die Führung aus

In der zweiten Halbzeit versuchte USV Burgauberg, den Rückstand aufzuholen, jedoch ohne Erfolg. In der 75. Minute baute Blaz Kocijan mit seinem zweiten Treffer die Führung von Sankt Michael auf 2:0 aus. Nur sechs Minuten später, in der 81. Minute, erzielte Ivan Kovacec nach einem Elfmeter das 3:0 für die Gäste.

USV Burgauberg gelang es in der 89. Minute, durch Sebastian Kühberger ein Tor zu erzielen und den Rückstand auf 1:3 zu verkürzen. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde sofort wieder gedämpft, als Julian Kienzl in der 90. Minute das 4:1 für Sankt Michael erzielte.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für Sankt Michael. Die Gäste zeigten eine souveräne Leistung und nutzten ihre Chancen effizient, während USV Burgauberg trotz kämpferischer Einstellung letztlich chancenlos blieb.

2. Klasse Süd B: Burgauberg : Sankt Michael - 1:4 (0:1)

92 Julian Kienzl 1:4

89 Sebastian Kühberger 1:3

81 Ivan Kovacec 0:3

75 Blaz Kocijan 0:2

16 Blaz Kocijan 0:1

Details

