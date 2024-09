Wallendorf-Mogersdorf bezwingt SV Ollersdorf in Torfestival

Spielberichte

Details Sonntag, 29. September 2024 19:26

In einem mitreißenden Match der 8. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich Wallendorf-Mogersdorf gegen SV Ollersdorf mit 4:3 durch. Trotz eines frühen Zwei-Tore-Vorsprungs der Gastgeber entwickelte sich das Spiel zu einem nervenaufreibenden Krimi, der bis zur letzten Minute spannend blieb.

Erste Halbzeit: Dominanz der Gastgeber

Der Anpfiff zwischen Wallendorf-Mogersdorf und SV Ollersdorf markierte den Beginn eines intensiven Spiels. Wallendorf-Mogersdorf erwischte einen besseren Start und übernahm schnell die Kontrolle. In der 21. Minute fiel das erste Tor: Philipp Himler nutzte eine Unachtsamkeit der Gäste und brachte die Heimelf mit 1:0 in Führung. Kurz darauf, in der 38. Minute, erhöhte Adam Jakupovic auf 2:0. Seine starke Leistung stellte die Abwehr von SV Ollersdorf vor große Probleme.

In der ersten Halbzeit zeigte Wallendorf-Mogersdorf eine überzeugende Leistung und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause. SV Ollersdorf hatte Mühe, ins Spiel zu finden, und konnte keine gefährlichen Akzente setzen. Die Halbzeitpause kam für die Gäste zur richtigen Zeit, um sich neu zu sortieren und ihre Strategie anzupassen.

Zweite Halbzeit: Kampfgeist der Gäste

Die zweite Halbzeit begann mit einer neuen Dynamik. SV Ollersdorf zeigte sich kämpferischer und konnte in der 54. Minute durch Benedek Bago den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen. Doch Wallendorf-Mogersdorf ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete prompt. In der 58. Minute stellte Adam Jakupovic mit seinem zweiten Treffer des Tages den Zwei-Tore-Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1.

Die Gäste aus Ollersdorf gaben sich jedoch nicht geschlagen. Julian Strobl verwandelte in der 74. Minute einen Elfmeter sicher und brachte seine Mannschaft erneut auf ein Tor heran. Das Spiel blieb weiter spannend, da beide Teams um jeden Ball kämpften und sich keine Ruhepausen gönnten.

Wallendorf-Mogersdorf zeigte sich weiterhin stark und nutzte seine Chancen effektiv. In der 80. Minute sorgte Stefan Andjelic mit einem weiteren Treffer für Wallendorf-Mogersdorf für die erneute Zwei-Tore-Führung zum 4:2. Doch SV Ollersdorf gab nicht auf und kämpfte bis zur letzten Minute. Marco Peischl gelang in der Nachspielzeit der Treffer zum 4:3, was für zusätzliche Spannung sorgte. Trotz dieser Aufholjagd konnte Ollersdorf den Ausgleich nicht mehr erzwingen, und das Spiel endete mit einem knappen Sieg für Wallendorf-Mogersdorf.

2. Klasse Süd B: Wallendorf-Mogersdorf : Ollersdorf - 4:3 (2:0)

93 Marco Peischl 4:3

80 Stefan Andjelic 4:2

74 Julian Strobl 3:2

58 Adam Jakupovi? 3:1

54 Benedek Bago 2:1

38 Philipp Himler 2:0

21 Adam Jakupovi? 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.