Torfestival zwischen UFC Gerersdorf-Sulz und SV Rohrbrunn endet 4:4

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Süd B trafen UFC Gerersdorf-Sulz und SV Rohrbrunn aufeinander. Beide Teams lieferten ein wahres Torfestival, das schließlich in einem 4:4-Unentschieden endete. Die Zuschauer sahen eine Begegnung voller Dynamik, spannender Wendungen und einer bemerkenswerten Aufholjagd der Gastgeber, die bis zur letzten Minute für Dramatik sorgte.

Ein offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit

UFC Gerersdorf-Sulz startete fulminant in die Partie und konnte bereits in der ersten Minute durch Simon Joszt in Führung gehen. Sein Kopfball ließ dem Torhüter von SV Rohrbrunn keine Chance. Doch die Freude der Gastgeber währte nur kurz. Bereits in der 9. Minute glich Antoni Prizmic für die Gäste aus und stellte auf 1:1. SV Rohrbrunn ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken und übernahm zunehmend die Kontrolle im Spielgeschehen.

In der 14. Minute sorgte eine gefährliche Aktion der Gäste für Aufregung, doch der Torwart von UFC Gerersdorf-Sulz behielt die Nerven. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Antoni Prizmic erneut für SV Rohrbrunn auf 2:1, nachdem er sich geschickt freigelaufen hatte. Die Gäste gingen somit mit einer knappen Führung in die Kabine.

Spannung bis zur letzten Minute

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber entschlossen zurück. In der 50. Minute stellte Simon Joszt mit einem erneuten Kopfballtreffer auf 2:2. Doch das Unentschieden hielt nicht lange. Ein unglückliches Eigentor von Samuel Joszt brachte SV Rohrbrunn in der 55. Minute wieder in Führung. Der Druck auf UFC Gerersdorf-Sulz wuchs, als Tobias Wagner in der 70. Minute das 4:2 für die Gäste erzielte.

Die Heimmannschaft gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Laszlo Toth verkürzte in der 80. Minute auf 3:4 und setzte damit ein klares Zeichen für die Schlussphase. In den letzten Minuten des Spiels überschlugen sich die Ereignisse. Noel Karóczkai sorgte in der 85. Minute mit einem präzisen Kopfball für den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 4:4. Kurz darauf: Valentin Tschech von UFC Gerersdorf-Sulz wurde in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Es blieb dann beim rasanten Remis.

2. Klasse Süd B: Gerersdorf-Sulz : Rohrbrunn - 4:4 (1:2)

85 Noel Karóczkai 4:4

80 Laszlo Toth 3:4

70 Tobias Wagner 2:4

55 Eigentor durch Samuel Joszt 2:3

50 Simon Joszt 2:2

45 Antoni Prizmic 1:2

9 Antoni Prizmic 1:1

1 Simon Joszt 1:0

