USV Burgauberg sichert sich Heimsieg gegen FC Stinatz

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:36

In der 9. Runde der 2. Klasse Süd B trafen der USV Burgauberg und der FC Stinatz aufeinander. Die Partie endete mit einem überzeugenden 2:0-Erfolg für die Hausherren. Von Beginn an dominierte der USV Burgauberg das Spiel und ging früh in Führung. Der FC Stinatz fand über die gesamte Spielzeit hinweg keine Mittel, um die kompakte Abwehr des Gastgebers zu durchbrechen und musste sich schließlich geschlagen geben.

Frühe Führung durch Dominik Viktor Ebedli

Der USV Burgauberg startete äußerst engagiert in die Partie und setzte die Gäste aus Stinatz von der ersten Minute an unter Druck. Bereits in der 3. Minute konnten die Heimfans jubeln: Dominik Viktor Ebedli, der mit der Nummer 9 auflief, erzielte den Führungstreffer für den USV Burgauberg. Sein präziser Schuss ließ dem gegnerischen Torwart keine Chance und bescherte dem Team einen Traumstart.

Der frühe Treffer beflügelte die Gastgeber, die weiterhin das Spielgeschehen kontrollierten. Der FC Stinatz hingegen wirkte überrascht und fand zunächst kein Mittel, um dem Offensivdrang der Hausherren entgegenzuwirken. Trotz mehrerer Angriffsbemühungen gelang es dem USV Burgauberg in der ersten Halbzeit nicht, die Führung weiter auszubauen. Die Defensivreihe der Gäste stabilisierte sich allmählich, sodass der Pausenstand von 1:0 bestehen blieb.

Sebastian Feigl sichert den Sieg

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der FC Stinatz bemüht, das Spiel zu drehen, doch die gut organisierte Abwehr des USV Burgauberg ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Die Gäste konnten keinen Druck aufbauen, der ausgereicht hätte, um den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen war es der USV Burgauberg, der die besseren Möglichkeiten hatte, die Führung auszubauen.

In der 78. Minute war es dann soweit: Sebastian Feigl, mit der Rückennummer 18, sorgte für die Vorentscheidung. Mit einem klugen Lauf in den Strafraum und einem präzisen Abschluss erhöhte er auf 2:0 für den USV Burgauberg. Dieser Treffer brachte zusätzliche Sicherheit ins Spiel der Gastgeber, die fortan noch souveräner agierten und die Führung bis zum Ende der Partie verteidigten.

In den verbleibenden Minuten schaffte es der FC Stinatz nicht mehr, die drohende Niederlage abzuwenden. Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit, und der USV Burgauberg konnte einen verdienten Heimsieg feiern.

2. Klasse Süd B: Burgauberg : Stinatz - 2:0 (1:0)

78 Sebastian Feigl 2:0

3 Dominik Viktor Ebedli 1:0

