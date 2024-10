Spannendes Duell: SV Eltendorf triumphiert in Unterzahl über SV Ollersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:37

In einem packenden Spiel der 9. Runde der 2. Klasse Süd B trafen SV Ollersdorf und SV Eltendorf aufeinander. Beide Teams zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein aufregendes Match. Während die Gastgeber aus Ollersdorf in der ersten Halbzeit in Führung gingen, drehte der SV Eltendorf in der zweiten Hälfte die Partie zu ihren Gunsten und sicherte sich mit einem 3:2-Sieg drei wertvolle Punkte.

Ollersdorf geht in Führung - Gäste drehen nach der Pause auf

Die Begegnung begann mit einem zurückhaltenden Start beider Mannschaften, da beide Teams zunächst darauf bedacht waren, die Defensive zu stabilisieren und keine frühen Fehler zu begehen. Dennoch gelang es dem SV Ollersdorf, mit einem gezielten Angriff den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. In der 34. Minute brachte Benedek Bago die Gastgeber in Führung. Der Stürmer setzte sich gekonnt gegen die Abwehr des SV Eltendorf durch und ließ dem Torwart keine Chance. Mit diesem Tor ging der SV Ollersdorf mit einem 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt schnell zugunsten des SV Eltendorf. Bereits in der 50. Minute glich Gergö Gerebics für die Gäste aus. Der Ausgleichstreffer gab dem SV Eltendorf Auftrieb, und sie erhöhten den Druck auf die Verteidigung von Ollersdorf. Nur acht Minuten später, in der 58. Minute, schaffte es Julian Strobl, die Gäste mit 2:1 in Führung zu bringen. Der schnelle Doppelschlag des SV Eltendorf stellte die Gastgeber vor eine schwierige Aufgabe.

Entscheidung in der Schlussphase

Doch der SV Ollersdorf gab sich nicht so leicht geschlagen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 56. Minute erzielte Luka Kotnik den Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Diese Aktion setzte das Spiel wieder auf Null, und beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes Duell um den Sieg. Allerdings geriet der SV Eltendorf durch eine Rote Karte für Jan Schreiner in der 71. Minute in Unterzahl, was die Spannung weiter erhöhte.

Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigte der SV Eltendorf großen Kampfgeist. In der 85. Minute gelang es Luka Kotnik erneut, für seine Mannschaft zu treffen und den entscheidenden 3:2-Treffer für den SV Eltendorf zu erzielen. Mit diesem Tor sorgte er für die Entscheidung im Spiel und sicherte den Gästen den Sieg. Der SV Ollersdorf versuchte in den verbleibenden Minuten, den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Das Spiel endete mit einem knappen 3:2-Sieg für den SV Eltendorf.

2. Klasse Süd B: Ollersdorf : Eltendorf - 2:3 (1:0)

85 Luka Kotnik 2:3

58 Julian Strobl 2:2

56 Luka Kotnik 1:2

50 Gergö Gerebics 1:1

34 Benedek Bago 1:0

